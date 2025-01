Londrina EC visita o Cascavel em busca da segunda vitória no Paranaense

O Londrina entra em campo pela 2ª rodada do Campeonato Paranaense 2025 nesta quarta-feira (15), no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, para enfrentar o FC Cascavel. O Tubarão chega para o duelo contra a Serpente após ter vencido o Coritiba, na estreia, por 2 a 0, com dois gols de Iago Teles, em pleno Couto Pereira.





O segundo duelo da equipe alviceleste será contra um Cascavel que saiu derrotado na 1ª rodada do Estadual. O time, que é comandado por Silvinho Canuto - velho conhecido da torcida do Tubarão -, chegou a abrir o placar sobre o Cianorte com Paulo Victor, em partida disputada fora de casa, mas levou a virada e saiu derrotado por 2 a 1.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O técnico Claudinei Oliveira analisou o duelo contra o Cascavel e destacou que o time buscará a mesma organização que teve contra o Coritiba.





“Espero que seja um bom jogo. Vamos buscar um jogo bem organizado. Essa questão de jogo em cima de jogo, não vou dizer que vamos mexer na equipe, mas temos que avaliar junto com a fisiologia e o departamento médico. Não podemos perder ninguém por lesão. No começo de fevereiro já termina a primeira fase. São 11 jogos em 34 dias, uma coisa absurda. É um jogo a cada três dias praticamente. Temos que ter inteligência (para escalar o time)”, disse o treinador do LEC.





“O objetivo é trabalhar, descansar, para tentar ganhar do Cascavel. É jogo a jogo e ver onde a gente vai. A primeira coisa é classificar. Se não classificar, não tem chance de ser campeão e nem ir para a Copa do Brasil.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: