Londrina EC visita Ponte Preta pela Série C para decidir em casa

O Londrina entra em campo neste sábado (30), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para enfrentar a Ponte Preta pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Já classificado com antecedência, e no grupo ao lado de Caxias e São Bernardo, o Tubarão mira um objetivo claro: terminar em quarto lugar. A posição garante ao time alviceleste o direito de disputar a última rodada do quadrangular do acesso no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), diante da própria torcida, em jogo que pode valer a volta à Série B após dois anos.





Para não depender de outros resultados, o Londrina precisa vencer a Ponte fora de casa. Entretanto, até mesmo um empate ou uma derrota podem assegurar a quarta colocação, desde que o São Bernardo não vença o Floresta, no mesmo dia e horário, em Horizonte (CE). O time paulista soma os mesmos 30 pontos do Tubarão e precisa do triunfo para ultrapassá-lo, contando também com um tropeço londrinense. Em caso de empate, o Bernô só leva vantagem se o LEC perder para a Ponte. Se for derrotado, não há cenário que o coloque à frente do time alviceleste.





O meia Cristiano reforçou a importância da partida. “Temos que terminar em quarto, porque o nosso objetivo é ganhar o jogo. Se vencermos, estaremos em quarto lugar, e esse é o nosso foco, independente de qualquer coisa. Queremos ficar na melhor posição possível, queremos vencer, e vamos para Campinas para isso. Chegou uma fase da competição em que não temos outro resultado a pensar, é só a vitória. Não apenas pelo que significa na tabela, mas também pela confiança de entrar no quadrangular vencendo fora de casa”, destacou.

Ele completou: “Isso traz confiança e força para começar o quadrangular em alta e buscar o quanto antes a pontuação necessária para o acesso. É isso que vamos procurar, e tudo passa pelo jogo contra a Ponte. O importante é chegar com a confiança em alta para o quadrangular.”





Pelo lado da Ponte Preta, a disputa é pela definição entre a segunda e a terceira colocação, em confronto direto com o Náutico. Independentemente da ordem, a Macaca terá a vantagem de decidir a vaga em casa na rodada final do quadrangular. Porém, existe a possibilidade de um reencontro contra o rival Guarani, que no desenho atual estaria no mesmo grupo.



