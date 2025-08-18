Londrina EC vive expectativa de casa cheia no VGD contra o Anápolis

O Londrina Esporte Clube enfrenta o Anápolis no próximo domingo (24), às 16h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e já abriu a venda de ingressos para o confronto. Após a vitória por 2 a 1 diante do Brusque, que classificou o time de maneira antecipada para o quadrangular do acesso, a expectativa é de casa cheia.
Os torcedores poderão adquirir entradas online, pelo site https://lec.agroplayingressos.com/shop/londrina-sport-club/londrina-ec-x-anapolis, ou nos pontos físicos credenciados, incluindo Lojas Karilu, Estação do Esporte, AABB Londrina, Posto São Gabriel, Homenz Londrina e na bilheteria do estádio.
Os valores variam de acordo com o setor. Na Curva, localizada na Portaria 3, a meia-entrada custa R$ 15 e a inteira, R$ 30. Na Arquibancada, na Portaria 2, a meia-entrada está disponível por R$ 20 e a inteira por R$ 40. O setor Social, na Portaria 1, tem meia-entrada a R$ 30 e inteira a R$ 60, enquanto o ingresso PCD é comercializado a R$ 15. O Camarote Gol custa R$ 100 e a Cadeira VIP tem preço de R$ 150. Já o setor Visitante, na Portaria 4, tem vendas exclusivas online, com meia-entrada por R$ 20 e inteira por R$ 40. Crianças de até 12 anos acompanhadas dos pais não pagam, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente no VGD ou na AABB Londrina.
Os sócios com plano ativo têm acesso garantido mediante check-in e podem incluir menores de 12 anos como dependentes sem custo adicional. Para isso, basta utilizar o código gerado no site oficial do clube; não serão aceitos prints do código. O clube recomenda que os torcedores antecipem a compra, já que a expectativa é de grande público, e reforça que haverá orientadores nas entradas do estádio para auxiliar na organização. A entrada de torcedores PCD será realizada pela Portaria 1, na esquina das ruas Acre com Amazonas.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.