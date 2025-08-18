Londrina EC vive expectativa de casa cheia no VGD contra o Anápolis

O Londrina Esporte Clube enfrenta o Anápolis no próximo domingo (24), às 16h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e já abriu a venda de ingressos para o confronto. Após a vitória por 2 a 1 diante do Brusque, que classificou o time de maneira antecipada para o quadrangular do acesso, a expectativa é de casa cheia.





Os torcedores poderão adquirir entradas online, pelo site https://lec.agroplayingressos.com/shop/londrina-sport-club/londrina-ec-x-anapolis, ou nos pontos físicos credenciados, incluindo Lojas Karilu, Estação do Esporte, AABB Londrina, Posto São Gabriel, Homenz Londrina e na bilheteria do estádio.

Os valores variam de acordo com o setor. Na Curva, localizada na Portaria 3, a meia-entrada custa R$ 15 e a inteira, R$ 30. Na Arquibancada, na Portaria 2, a meia-entrada está disponível por R$ 20 e a inteira por R$ 40. O setor Social, na Portaria 1, tem meia-entrada a R$ 30 e inteira a R$ 60, enquanto o ingresso PCD é comercializado a R$ 15. O Camarote Gol custa R$ 100 e a Cadeira VIP tem preço de R$ 150. Já o setor Visitante, na Portaria 4, tem vendas exclusivas online, com meia-entrada por R$ 20 e inteira por R$ 40. Crianças de até 12 anos acompanhadas dos pais não pagam, mas é necessário retirar o ingresso antecipadamente no VGD ou na AABB Londrina.





Os sócios com plano ativo têm acesso garantido mediante check-in e podem incluir menores de 12 anos como dependentes sem custo adicional. Para isso, basta utilizar o código gerado no site oficial do clube; não serão aceitos prints do código. O clube recomenda que os torcedores antecipem a compra, já que a expectativa é de grande público, e reforça que haverá orientadores nas entradas do estádio para auxiliar na organização. A entrada de torcedores PCD será realizada pela Portaria 1, na esquina das ruas Acre com Amazonas.

