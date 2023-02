Londrina Esporte Clube chega a 18 contratações e busca mais reforços

A reformulação quase completa do elenco de um ano para o outro tem sido uma constante no Londrina nas últimas temporadas.





A cada início de novo ciclo o clube tem apostado em um grande número de contratações em busca de equipes competitivas. Em 2023, não é diferente e o LEC já oficializou 18 contratações.



O último nome apresentado é do atacante Hugo Cabral, 34 anos. Vindo do Santa Cruz, o jogador já deve fazer a sua estreia no jogo de quinta-feira (2) contra o Rio Branco, às 19h15, no estádio do Café.





Até o momento o Tubarão trouxe os goleiros Saulo e Felipe Leineker, os zagueiros Thawan e Arthur Félix, os laterais Léo Morais, Ezequiel, Enzo e Wendel, os volantes Garraty, Léo Pettenon e Juan Díaz, os meias Mauri e Lucas de Sá, além dos atacantes Júnior Dutra, Clayton, Juan Lima, Halef Pitbull e Hugo Cabral.



Das novidades que chegaram para a temporada, Júnior Dutra e Enzo, machucados, e Arthur Félix e Felipe Leineker ainda não estrearam e Juan Lima foi incorporado ao time sub-20.





Clayton e Garraty sofreram lesões graves, passaram por cirurgias e só voltam a jogar no segundo semestre.







