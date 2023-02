Londrina Esporte Clube dá adeus ao Paranaense sob gritos de "time sem vergonha"

O Londrina não tem dado sossego ao seu torcedor.





Publicidade

Publicidade

Depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, com derrota por 4 a 2 para o Nova Mutum-MT, na última quarta-feira (22), o time cumpriu hoje mais um capítulo vexatório na temporada: precisando vencer para se classificar às quartas de final do Campeonato Paranaense, perdeu por 1 a 0 para o Athletico, no estádio do Café, e deu adeus à competição.





Publicidade

Antes mesmo do final do jogo, os cerca de 1,2 mil torcedores presentes já "saudavam" a equipe com o coro de "time sem vergonha".







O Tubarão termina a primeira fase em 10º lugar, à frente apenas dos dois rebaixados à Divisão de Acesso, e cumpre sua pior campanha no Estadual na era SM Sports.

Publicidade





A última vez que a equipe havia sido eliminada na primeira fase foi em 2009, quando caiu para a segunda divisão. Desde que retornou à elite, em 2012, o LEC sempre chegou pelo menos à segunda fase.





O gol rubro-negro foi marcado por Terans, aos 33 minutos do segundo tempo, encobrindo num belo tapa o goleiro Saulo.





Foi a pá de cal, já que à aquela altura do jogo o Aruko, time novato de Maringá que veio da Divisão de Acesso, vencia o Cianorte por 2 a 0, em Cianorte, e já roubava a vaga do Londrina nas quartas de final.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: