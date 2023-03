Londrina Esporte Clube lança programa sócio-torcedor e apresenta nova camisa

O Londrina realiza um evento na noite desta terça-feira (28) para marcar o pontapé inicial visando a Série B do Campeonato Brasileiro.





O Tubarão irá apresentar os novos uniformes que serão utilizados pelo clube e vai anunciar o seu novo programa de sócio-torcedor. A cerimônia será aberta ao público e começa a partir das 19h30, no Boulevard Londrina Shopping.

O programa de sócio-torcedor foi reformulado e é mais uma tentativa do LEC de conseguir a fidelização da sua torcida. Nas últimas vezes, as iniciativas não surtiram efeito e os resultados finais foram pífios.





Em 2022, o clube não lançou sócio-torcedor e apostou em um passaporte para a Série B, mas também o retorno foi pequeno.

O Londrina promete que o novo programa terá uma rede de benefícios e descontos em várias empresas de diversos segmentos, um aplicativo que trará informações exclusivas do dia a dia do clube aos associados, além de ingressos para as partidas no estádio do Café.





Serão três pacotes diferentes. O plano Destemido vai custar R$ 958,80 por ano e poderá ser pago em até 12 vezes de R$ 79,90 no cartão de crédito. O sócio terá direito de acompanhar todos os jogos do Alviceleste no setor de cadeiras.

O plano Alviceleste dará bilhetes para o setor de arquibancada, além de todos os outros benefícios. O pacote sai por R$ 598,80 ou 12 vezes de R$ 49,90. Nos dois planos haverá desconto para o público feminino.





O Destemido custará R$ 718,80 - 12 vezes de R$ 59,90 - e o Alviceleste sairá por R$ 358,80 - 12 vezes de R$ 29,90.





