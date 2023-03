Londrina Esporte Clube traz meia de volta e acerta com lateral do Cianorte

O Londrina segue se reforçando para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão está trazendo de volta o meia Higor Leite e tem acerto também com o lateral-esquerdo Nicolas, do Cianorte.





O clube ainda não oficializou as contratações, mas o acerto com os atletas já está encaminhado.

Aos 29 anos, Higor Leite vai vestir a camisa alviceleste pela terceira vez. O jogador atuou pelo clube nas Séries B de 2018 e 2019.





O meia atuou pelo Audax Rio no último Carioca, onde foi titular em 12 partidas e marcou três gols. Um deles, diante do Botafogo, foi marcado praticamente da linha do meio-campo. Leite chega como opção para ser um dos armadores da equipe ao lado de Diego Jardel.

Com a chegada de Higor Leite, Matheus Oliveira, que estava na Inter de Limeira, não deve vir mais.





O lateral Nicolas é uma indicação do técnico Alexandre Gallo. O jogador foi um dos destaques do Cianorte, comandado por Gallo, no último Paranaense. O treinador ainda havia indicado os atacantes Luiz Fernando e Joanderson e o volante Renan Areias, mas as negociações na evoluíram.





Nicolas tem 22 anos e é atacante de origem. No entanto, foi utilizado por Gallo como lateral no Estadual e mostrou rendimento. Atuou em 12 partidas, sendo nove como titular.





