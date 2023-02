Londrina Esporte Clube vai atrás do seu quinhão na Copa do Brasil

O Londrina começa nesta quarta-feira (22) a sua 15ª participação na Copa do Brasil e faz diante do Nova Mutum o jogo mais importante da temporada até aqui.





Uma classificação vale tranquilidade para o trabalho recém- iniciado do técnico Omar Feitosa e alívio para as contas do clube. O confronto no Mato Grosso começa às 17h, no estádio Valdir Doilho Wons.



Avançar na competição nacional é o grande objetivo do clube no primeiro trimestre do ano. Se classificar para a segunda fase passou a ser ainda mais importante em razão da péssima campanha no Paranaense.





O LEC é apenas o oitavo colocado no Estadual e vai precisar vencer o líder Athletico na última rodada para seguir para as quartas de final.







O Tubarão tem a vantagem do empate no jogo único em Nova Mutum para chegar à segunda fase e não repetir os vexames das duas últimas participações, quando caiu logo na estreia.







