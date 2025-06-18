Londrina EC fará treino aberto ao torcedor neste feriado

Visando a aproximação com o público, o Londrina Esporte Clube vai abrir o treino desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), a todos os torcedores. O trabalho dos jogadores será das 10h às 12h.
O clube anunciou na tarde desta quarta (18) a ação, que também vai incluir o relançamento do tradicional PicoLEC, que fez sucesso há alguns anos e foi descontinuado. O Tubarão vai distribuir o picolé na cor azul para os sócios-torcedores que forem ao treino aberto.
O LEC também anunciou que a loja oficial do clube estará aberta para os torcedores adquirirem suas camisas. A novidade é que além da tradicional camisa 1, listrada em azul e branco, o clube começou a comercializar a camisa 2, toda branca.
Será o segundo treino da semana do time alviceleste no VGD. Na segunda-feira (16), o time se reapresentou para um trabalho regenerativo após a vitória por 2 a 1 diante do Figueirense. Na terça (17), o elenco ganhou folga, enquanto nesta quarta-feira (18) o plantel comandado por Roger Silva treinou no estádio do Café.