Londrina/FEL/IPEC quer manter sequência de pódios no Brasileiro Sub-18

A partir desta sexta-feira (19), a equipe Londrina/FEL/IPEC entra em ação para um de seus compromissos mais importantes na temporada 2022: o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18, que será realizado em Bragança Paulista (SP) com a presença de 804 atletas e 141 clubes de várias partes do Brasil. As disputas vão até o próximo domingo.



Publicidade

Publicidade

Dono de um reconhecido trabalho de formação, o time londrinense chega para as disputas fortalecido por nomes que têm provado seu valor no cenário nacional nas últimas temporadas e sonha mais uma vez com um resultado expressivo, a exemplo de 2019, quando foi campeã, e do ano passado, em que foi a vencedora entre as mulheres e terceira colocada no geral.

Publicidade

Publicidade

“O trabalho nessa categoria é muito consistente, por isso temos revelado tantos jovens e conseguido resultados importantes em nacionais. Acredito que mais uma vez a equipe chega muito capacitada para brigar por um lugar entre os primeiros colocados, sabendo sempre da dificuldade que é um campeonato desse nível”, destacou o técnico Gilberto Miranda.

Publicidade

Entre as apostas estão nomes como Júlia Rocha Ribeiro (Colégio Ética - 400 metros), Paulo Henrique Romualdo (110 metros com barreiras), Bianca Davi de Souza (2000 metros com obstáculos), Camila Flach (lançamento do disco) e Gabriel Tavares Borges (salto em altura), todos líderes do ranking nacional da categoria em suas respectivas provas. Luis Felipe Abílio (lançamento do martelo), Luiza Camargos (salto com vara) e Luis Henrique Gonçalves (salto em altura), segundos colocados do ranking nacional, além de Ruan Miguel Souza (400 metros com barreiras), terceiro colocado, também são fortes candidatos a pódio.

Publicidade

Publicidade

Com resultados importantes na temporada, Paulo Romualdo mira agora o Brasileiro. “Temos treinado muito forte, fizemos um trabalho específico visando essa competição e agora é colocar o melhor na pista. Tenho certeza que teremos grandes adversários, mas vamos lutar forte para trazer mais um grande resultado”, falou o jovem de 17 anos. Em 2022, Paulo já foi campeão e novo recordista da sua prova nos Jogos Sul-Americanos Sub-18, venceu o estadual da categoria e a fase final dos Jogos Escolares do Paraná. No mês passado, durante o Paulista Sub-18, ele fez a quarta melhor marca da história dos 110 metros com barreiras no Brasil, com 13seg52.





O Campeonato Brasileiro classificará todos os campeões em provas individuais para o Sul-Americanos de Atletismo Sub-18, que será realizado 9 a 11 de setembro, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo. O segundo representante brasileiro será indicado pelo ranking nacional da categoria.

O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura) e Colégio Ética; e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba, Centro do Coração e Academia AS Fitness.