Londrina Futsal disputa Supercopa Feminina no Mato Grosso do Sul

O Londrina Futsal será um dos representantes do Paraná na Supercopa de Futsal Feminina, que começa na quarta-feira (3), em Campo Grande (MS). A competição terá a participação de seis equipes e vale vaga na Libertadores da América.







O time londrinense está no grupo B, ao lado da Female (SC) e Taboão da Serra (SP). Na chave A, estão Ser/UCDB (MS), Leoas da Serra (SC) e Stein Cascavel (PR). As equipes se enfrentam dentro dos respectivos grupos e as duas melhores colocadas avançam para a semifinal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Londrina Futsal estreia na quarta-feira, às 17h, contra o Taboão. Na quinta(4), o adversário será a Female, às 16h. Todas as partidas serão disputadas no ginásio Guanandizão, na capital do Mato Grosso do Sul.





As semifinais acontecem no sábado (6) entre o primeiro colocado do grupo A contra o segundo do grupo B e o líder do grupo B contra o segundo do grupo A. A final está agendada para o domingo (7), às 9h30.





O campeão da Supercopa garante a vaga brasileira na Libertadores Feminina de Futsal. Todos os jogos serão transmitidos pelo canal da CBFS no Youtube.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: