Londrina Futsal estreia na Copa Mundo Feminina, em Paranaguá

O Londrina Futsal estreia na manhã desta terça-feira (4) na Copa Mundo Feminina, que será disputada em Paranaguá. Será a primeira participação da equipe londrinense na competição que reúne 12 equipes de sete países.





O adversário na primeira rodada será o San Lorenzo (ARG), em jogo que abre o torneio, às 10h, na Arena Albertina Salmon, no litoral paranaense.



O Londrina Futsal está no grupo A e ainda vai enfrentar o Rio Branco, o time da casa, na quarta-feira (6), e no dia seguinte encara o Normanochka (RUS). Os dois primeiros colocados do grupo avançam para a segunda fase.





Além do LEC e do Rio Branco, o futsal brasileiro tem ainda mais quatro representantes na Copa do Mundo: o Stein Cascavel, atual campeão, a Female (SC), o Taboão da Serra (SP) e o Sogipa (RS). Os outros participantes são Nacional (URU), Juventas Futsal (COL), Freelance Futsal (AUS) e NY Equador (EUA).





A competição tem a chancela da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) e da Federação Paranaense de Futsal.





