Londrina Futsal estreia no Campeonato Paranaense no sábado

O Londrina Futsal entra em quadra neste sábado (29) para a estreia no Campeonato Paranaense feminino da Série Ouro. A equipe enfrenta o Cianorte, às 16h, no ginásio Moringão. O time comandado pela técnica Jayne Borim quer voltar a brigar pelo título do Estadual após cair nas quartas de final da última edição, quando perdeu para o próprio Cianorte.





Segundo Vanda Cristina Sanches, coordenadora do Londrina Futsal, a mudança no elenco pode ser um problema no início, já que poucas peças permaneceram para a temporada 2025.

“Estreia é sempre diferente, tem um nível de ansiedade maior, temos uma equipe com várias mudanças, tivemos saídas de atletas que a técnica Jayne Borim utilizava muito e que tinham um ótimo entrosamento, estavam juntas há várias temporadas”, disse Vanda à FOLHA.





Apenas as atletas Dani e Gabi Amorim seguem no Londrina Futsal para a disputa do Campeonato Paranaense. O restante do elenco será composto por atletas que foram campeãs paranaenses sub-20 e vice-campeãs brasileiras da mesma categoria no último ano. Além disso, foram contratadas jogadoras sub-20 que irão compor os elencos tanto de base, quanto do adulto.





