Londrina Futsal joga em Jataizinho por não poder contar com Moringão

O Londrina Futsal definiu o ginásio Domingão, em Jataizinho, como sua casa para os próximos meses. Sem a possibilidade de utilizar o Moringão como palco para seus jogos na Série Ouro do Campeonato Paranaense e na elite da Liga Feminina de Futsal (LFF), a equipe vai fixar as partidas na cidade vizinha.

"Não é que decidimos por Jataizinho, é que foi a possibilidade que tivemos. Foi o município que abriu as portas, que nos deu condições para atender todos os pré-requisitos da Liga (Feminina de Futsal). Enquanto o Moringão não volta, nós mandaremos todos os jogos em Jataizinho", disse Vanda Sanches, coordenadora do Londrina Futsal, à FOLHA.

O último jogo do Londrina Futsal no Moringão foi há praticamente dois meses, em 19 de abril, quando recebeu o Female Futsal, de Chapecó, e venceu por 2 a 1. Foi o último evento esportivo do principal ginásio antes do fechamento, em 24 de abril. Essa, inclusive, foi a única vitória do time londrinense na atual temporada da LFF. A equipe voltou a ser mandante no último dia 31 de maio, já em Jataizinho, quando recebeu o Stein Cascavel e perdeu por 4 a 0. As outras três derrotas foram atuando como visitante, para Barateiro (SC), Pato Branco (PR) e Resenhas (GO).





Moringão

Não há data para o Moringão voltar a ser utilizado para eventos esportivos. O ginásio está fechado desde o fim de abril e, atualmente, está sem a estrutura do piso, que foi retirada por conta do imbróglio judicial envolvendo a prefeitura e a empresa responsável por instalar as placas de madeira na reforma realizada em 2023. Mesmo que os pisos sejam recolocados, as modalidades que utilizam o Moringão não devem voltar de imediato ao local, já que parte da estrutura está permanentemente danificada.

Em Rolândia





Se o Moringão segue inutilizável para eventos esportivos, o ginásio Emílio Gomes, em Rolândia, voltará à ativa após 16 anos no próximo dia 23 de junho. O local será reinaugurado após uma reforma que custou cerca de R$ 8 milhões, segundo a assessoria do município. A quadra foi reformada e agora conta com piso especial para diversas modalidades. Também foram construídos novos vestiários, reformadas as calçadas do entorno, e instalada nova iluminação no local.