Londrina Futsal vence Colombo e garante vaga na segunda fase

O Londrina Futsal/Unopar derrotou neste domingo (7), fora de casa, a equipe Colombo/CEP, pelo placar de 2 a 1. Emmily e Lavínia anotaram os gols alvicelestes na partida que valeu pela 12ª rodada da competição, sendo a penúltima realizada pelas londrinenses na primeira fase. Com o resultado favorável, o Londrina somou mais três pontos e disputará a fase de mata mata do Estadual.





No momento, o time está em 4º lugar na tabela com 13 pontos somados em 11 jogos. O retrospecto é de quatro vitórias, um empate e seis derrotas. O Colombo ocupa a sexta e penúltima posição, entre as sete equipes participantes, e ainda precisará garantir sua vaga na última rodada. São sete pontos em dez jogos até aqui, com duas vitórias, um empate e sete derrotas.

O jogo final do LEC na etapa classificatória irá ocorrer no dia 24 de setembro, em casa, diante do Unidep Pato Branco, às 19h30.





Partida acirrada

A treinadora do Londrina Futsal, Jayne Borim, celebrou a vitória e classificação do time, reforçando que a partida foi muito acirrada e desafiadora. “Esse resultado foi de extrema importância, pois as coisas complicariam bastante se perdêssemos, correndo até riscos de ficarmos de fora da segunda fase. Colombo tem um grupo muito aguerrido e jogar lá é complicado. Perdemos muitos gols, mas jogando bem, enquanto as adversárias jogaram mais fechadas e dificultaram nossa ocupação no setor ofensivo. Ainda assim, conseguimos superar essas situações e saímos vencedoras”, disse.





O Londrina saiu na frente com gol de Emmily no final do primeiro tempo, mas sofreu o empate faltando apenas quatro minutos para o intervalo. “O time de Colombo veio muito motivado para o segundo tempo, mas seguramos a pressão mesmo com a superioridade numérica delas e tivemos a felicidade de marcar o segundo gol em uma jogada coletiva. O setor defensivo trabalhou muito bem e conseguimos segurar o resultado”, destacou.

Contra o Pato Branco, o Tubarão terá pela frente uma equipe que está em sua cola na classificação, em quinto lugar com 11 pontos em dez jogos. “Este último duelo na primeira fase será dificílimo e precisaremos nos impor em casa para terminarmos na melhor posição possível. O Pato Branco é muito qualificado, se classificou e está nas quartas da Liga Nacional”, observou.





Paranaense Série Ouro 2025

O Campeonato Paranaense é disputado por sete equipes em grupo único, com jogos em turno e returno, por pontos corridos. Na primeira fase cada equipe disputa 12 jogos. Avançam diretamente para a semifinal as duas equipes melhores posicionadas na etapa classificatória.

Por sua vez, os times que ficarem entre 3º e 6º lugares estarão classificadas para as quartas-de-final. O time classificado em 7º lugar terá encerrado sua participação na Série Ouro 2025.





