Time feminino do Londrina Handebol vence três de quatro partidas no Paranaense

No último fim de semana, a equipe feminina do LEC/Unicesumar/Biodiversidade Londrina entrou em quadra pela segunda etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto, em Umuarama. Os confrontos foram válidos pela 1ª divisão do estadual. Em dois jogos, a equipe do Londrina conquistou duas vitórias e manteve sua invencibilidade no campeonato. O primeiro triunfo foi contra a equipe do Mandaguaçu, pelo placar de 27 a 21, em partida no sábado (3). A segunda vitória veio no domingo (4), diante da equipe da casa, o Umuarama, por 22 a 15.





Com o encerramento da segunda rodada, o Londrina chegou a sete pontos, com três vitórias e um empate, subindo para o segundo lugar da classificação geral, atrás apenas da equipe de Santa Helena, com oito pontos. Invicta na competição, a equipe detém, até o momento, a melhor defesa e o melhor saldo de gols do Estadual.

O técnico do Londrina, Vinícius Garcia, identificou avanços na atuação da equipe nesta etapa. “A equipe apresentou uma evolução defensiva em relação aos dois primeiros jogos feitos em Londrina, com mais organização ofensiva também, o que contribuiu muito para conseguirmos essas duas vitórias. Buscamos nos manter organizados, independentemente do que acontece no jogo, pois cremos que isso fará a diferença para sair com a vitória, e foi o que aconteceu”, avaliou.





Para a segunda rodada do Estadual, o time adotou uma estratégia com foco no coletivo para lidar com o desfalque de atletas importantes. “Sabendo disso com antecedência, pudemos adaptar a equipe à necessidade, suprindo a ausência das atletas com ações que valorizassem a coletividade. A estratégia deu certo e saímos mais fortalecidos para os próximos jogos”, pontuou.

O Londrina fez a lição de casa e contou com o destaque da central Marília Sales no confronto contra o Mandaguaçu. “Sabíamos que o Mandaguaçu viria com muita vontade de ganhar, porém, estudamos e as forçamos a cometer algumas falhas que foram fundamentais para a nossa vitória. E tivemos o destaque da central Marília Sales, que soube organizar muito bem o jogo e fez uma partida defensiva importante”, explicou Garcia.





Na partida contra o Umuarama, Garcia destacou a intensidade do desafio de enfrentar as donas da casa e a grande atuação da goleira do Londrina, Mariana Suave. “Umuarama veio muito forte este ano, com ótimos reforços e, jogando em casa, também teria muita gana de ganhar, mas a nossa equipe teve muita concentração e soube controlar muito bem o jogo. Mariana é uma atleta fora de série, gosta de jogos grandes e foi essencial para conquistarmos a vitória contra uma das equipes favoritas”.

O projeto do Londrina Handebol recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina, desde 2016, por meio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes). O time adulto conta com o Feipe desde 2021 e também recebe apoio do programa estadual Proesporte.





Pelo Paranaense 2025, o time londrinense voltará a jogar nos dias 14 e 15 de junho, em Laranjeiras do Sul, na terceira rodada do campeonato. Os adversários serão a equipe anfitriã e o Curitiba.