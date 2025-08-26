Londrina Handebol sobe ao pódio pelo terceiro ano seguido no Paranaense Feminino

Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A equipe feminina do Londrina Handebol garantiu a medalha de bronze do Campeonato Paranaense 2025 – 1ª divisão adulto. A conquista veio no domingo (24), com vitória sobre Laranjeiras do Sul por 28 a 23, na fase final disputada no Ginásio Amário Vieira da Costa, em Umuarama.

Com o resultado, Londrina chegou ao terceiro pódio consecutivo no Paranaense, repetindo o bronze conquistado em 2023 e 2024. Para o treinador, a regularidade confirma a força do projeto. “Estar há três anos seguidos no pódio é sinal de um trabalho sólido. Neste ano, renovamos metade da equipe com atletas da categoria júnior, o que reforça nosso potencial de crescimento e de formação de talentos para o Paraná”, completou Garcia.

Na semifinal, no sábado (23), o time londrinense ficou a um gol da classificação para a grande decisão, sendo derrotado pelo Jardim Alegre por 29 a 28. A performance foi destacada pelo técnico Vinícius Garcia. “Este ano foi quando mais nos aproximamos da final, que esteve totalmente ao nosso alcance. Soma-se a isso termos sido a única equipe que conseguiu vencer Santa Helena, campeã da competição. São detalhes que mostram a qualidade do grupo e que ainda temos muito a desenvolver”, avaliou.





Além da medalha, o time retornou com dois destaques individuais. A armadora Pamela Garcia encerrou a competição como quarta maior artilheira, com 49 gols, apenas oito a menos que a líder do ranking.

Já a goleira Mariana Suave foi eleita a melhor atleta do Paranaense. “Fico extremamente feliz com esse reconhecimento. É resultado de todo esforço e dedicação ao longo do ano, sempre buscando evoluir e dar o meu melhor a cada jogo. Jogar campeonatos adultos e federados exige isso: constância e entrega coletiva”, afirmou a jogadora.

A temporada segue cheia de compromissos para o Londrina Handebol. O time já tem presença confirmada na fase final dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) e aguarda a definição das datas das finais do Paranaense sub-16 e sub-18, além dos Jogos da Juventude.





O projeto do Londrina Handebol é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio de recursos provenientes do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), programa conduzido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Também conta com incentivo do Proesporte, via Governo do Paraná.

