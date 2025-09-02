Londrina EC inicia jornada de acesso à Série B neste sábado; Confira as datas dos jogos

A CBF divulgou oficialmente as datas e os horários dos jogos do quadrangular do acesso da Série C. O Londrina já sabe que fará sua estreia na atual fase da competição contra o São Bernardo, no próximo sábado (6), às 19h30, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.





Além disso, o LEC recebeu a confirmação de que todas as suas seis partidas do quadrangular serão realizadas nos finais de semana, sem jogos às segundas-feiras, como ocorreu no ano passado, quando o time abriu sua participação na fase final diante do Athletic, no estádio do Café, em uma segunda-feira.

Depois da estreia em São Paulo, o Londrina terá dois compromissos consecutivos em casa, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias). O primeiro será no domingo (14), às 16h30, contra o Floresta. O segundo será no sábado (20), às 19h30, diante do Caxias.





“Vamos caprichar em fazer os gols, tirar o melhor da rapaziada. Vambora, vamos para São Paulo buscar um resultado, quem sabe uma vitória em São Bernardo? Depois teremos dois jogos no VGD, onde somos fortes e o torcedor vai nos empurrar. E por que não sonhar com uma classificação já na terceira rodada? Temos que sonhar. Está aí, as oportunidades são claras e vamos entregar o melhor para que isso aconteça”, afirmou um otimista Roger Silva sobre o caminho do Tubarão.

Após os três primeiros jogos, começa o segundo turno do quadrangular, com a inversão dos mandos de campo. O Londrina fará duas partidas seguidas como visitante e encerrará sua participação no VGD. No domingo (28), a equipe visita o Caxias, às 19h, no estádio Centenário. Na rodada seguinte, domingo, dia 5 de outubro, enfrenta o Floresta-CE no estádio Domingão, em Horizonte (CE). A rodada final está marcada para sábado, 11 de outubro, às 17h, no VGD, mais uma vez contra o São Bernardo.





A confiança no grupo é reforçada pela diretoria. “Eu acredito e acredito muito no time. É um elenco melhor que o do ano passado, mais equilibrado e mais maduro, fruto de um projeto mais longevo. Estou confiante no profissionalismo, na qualidade do time e no empenho de todos. Vamos virar a chave. Nos últimos quatro ou cinco jogos tivemos uma oscilação natural do campeonato, mas agora é focar e ter equilíbrio. É outra competição, todo mundo começa do zero, e não vamos deixar a peteca cair”, destacou o executivo de futebol Lucas Magalhães.



CONFIRA AS DATAS:





São Bernardo X Londrina - Sábado (06/09) às 19h30

Londrina X Floresta - Domingo (14/09) às 16h30, no VGD

Londrina X Caxias - Sábádo (20/09) às 19h30, no VGD

Caxias X Londrina - Domingo (28/09) às 19h

Floresta X Londrina - Domingo (05/10) às 16h30

Londrina X São Bernardo - Sábado (11/10) às 17h, no VGD





O sentimento é compartilhado pelo elenco, que se fechou em torno do objetivo do acesso após a derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, no sábado (30). “Acredito que vamos chegar fortes no quadrangular. Dentro da nossa casa é onde tudo acontece. Estamos focados, todo mundo unido e ciente da importância. No VGD é difícil nos derrotar, mas vamos fortes também fora de casa”, afirmou o zagueiro Wellington Manzoli, que assumiu a titularidade ao lado de Wallace nas últimas rodadas.

“Confiança nós temos, e é bastante. Confiamos um no outro, sabemos do nosso potencial. Estamos fechados como grupo, e o grupo está fechado com o treinador e a comissão. Sabemos da nossa capacidade e vamos chegar fortes nesse quadrangular. Estamos focados e vamos mostrar, vencer e convencer dentro de casa”, completou o defensor alviceleste.





ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

As últimas duas contratações do Londrina, o zagueiro Vanderley, ex-Aparecidense, e o lateral-esquerdo Matheus Leal, vindo da Portuguesa, já tiveram seus nomes publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e estão à disposição do técnico Roger Silva para a estreia no quadrangular diante do São Bernardo.

Com o fechamento da janela de transferências nesta terça-feira (2), o Tubarão só poderá reforçar o elenco com jogadores que estejam sem contrato. O prazo de inscrições da Série C para atletas nesta condição termina na sexta-feira (5), um dia antes do início da fase decisiva.





