Londrina perde para o Athletico e joga contra o Cianorte nas quartas de final

Com muitas mudanças, o Londrina entrou em campo neste sábado (15) para enfrentar o Athletico Paranaense e defender a liderança geral do Estadual. Mas o time pouco criou e viu o Furacão dominar as ações, perdendo por 1 a 0. O LEC ficou em 4° e vai enfrentar o Cianorte nas quartas de final, com a vantagem de decidir em casa.





Já classificado, o técnico Claudinei Oliveira optou por poupar Iago Teles, Maurício, Wallace e Wellington, sendo que já não contava com Daniel Bolt, Pablo e Robson Duarte, lesionados. O time levou pouco perigo e teve menos posse de bola, deixando os três pontos escaparem em uma falha da defesa em uma bola aérea.

Com os resultados da última rodada, avançaram para a próxima fase Operário, Athletico, Coritiba, Londrina, Cianorte, Maringá, Azuriz e São Joseense. Rio Branco e Paraná foram rebaixados. As outras partidas das quartas serão Operário x São Joseense, Athletico x Azuriz e Coritiba x Maringá.





Os jogos de ida ocorrerão entre 21 e 23 de fevereiro. A volta está marcada para os dias 8 e 9 de março.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou truncado, com as duas equipes tentando achar espaços na defesa adversária. Aos 5, Kevyn recebeu de Gustavo França na área e teve a primeira chance do Tubarão. Logo depois, França arriscou de fora da área e levou perigo para a meta de Mycael.





O Furacão insistiu nas bolas levantadas por João Cruz. Aos 13, um escanteio passou com perigo pelo goleiro Luiz Daniel.





Com mais presença no ataque, o Athletico tentou dominar as ações do jogo enquanto o LEC se defendia e apostava nos contra-ataques. Aos 28, Velasco fez uma bonita jogada individual e passou para Palacios na área, mas a defesa do Tubarão afastou.





