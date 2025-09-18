Londrina pode receber novos complexos de skate e ginástica rítmica

Curitiba - Londrina pode ganhar novos complexos de treinamento e competição de skate e ginástica olímpica, duas modalidades em ascensão nos cenários esportivos brasileiro e internacional. O governador Ratinho Junior recebeu nesta quarta-feira (17), no Palácio Iguaçu, atletas e representantes das confederações das duas modalidades para conhecer os projetos.





O Paraná é um dos berços da ginástica rítmica brasileira, que faz sua melhor campanha na atualidade. O Brasil encerrou o último Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que aconteceu em agosto, no Rio de Janeiro, com o melhor desempenho de sua história.





Com duas atletas que representam o Paraná, a Seleção Brasileira levou duas pratas na disputa por equipes. Já na competição individual, a curitibana Bárbara Domingos – a primeira brasileira a disputar uma final olímpica – ficou na 9ª posição, inédita para o País na competição solo.

Londrina já foi sede





E Londrina tem participação importante nesta história desde os anos 1970, quando a ginástica começou a se estabelecer na cidade. Ela chegou a ser sede, entre os anos 1990 e 2000, do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Conjuntos, que atualmente fica em Aracaju (SE).

“O Paraná se orgulha em contar com atletas tão talentosas, que representam tão bem o Brasil no cenário mundial”, disse Ratinho Junior. “Temos diversos programas de incentivo ao esporte e queremos de alguma forma contribuir para revelar cada vez mais talentos nas diversas modalidades esportivas.”





Novos talentos

A proposta do Complexo de Treinamento em Londrina é proporcionar infraestrutura necessária para o desenvolvimento da ginástica olímpica, tanto de atletas de alto nível como para a descoberta de novos talentos. O projeto prevê uma infraestrutura moderna, áreas de recuperação e equipamentos de última geração, com a perspectiva também de receber eventos e competições nacionais e internacionais da modalidade.





“O Paraná é o estado com a maior presença na ginástica rítmica hoje, tanto que das 11 pessoas que participaram do Campeonato Mundial, sete são paranaenses, entre atletas e treinadoras. Por isso trabalhamos para trazer um complexo ao Paraná, para trazer de volta uma seleção, porque o Estado é um celeiro de ginastas”, afirmou a presidente da Federação Paranaense de Ginástica, Dayane Camillo, que trabalha há três anos em cima do projeto.

O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, destacou que a pasta estuda a implantação do complexo, mas segue investindo nas diversas modalidades esportivas através de programas como o Proesporte e o Geração Olímpica e Paralímpica (GOP).





“O investimento em infraestrutura esportiva dá resultado e forma atletas olímpicos, assim como as políticas públicas que destinam recursos a essa área, como o Proesporte, que recebe investimentos de R$ 25 milhões por ano, e o Geração Olímpica, que é o maior programa estadual de bolsas do Brasil”, disse.

Apesar de ter nascido em Piracicaba (SP), a vice-campeã mundial Nicole Pircio se mudou ainda adolescente para Londrina e representa o Paraná há 10 anos na modalidade.





Skate

Em 2023, o Complexo Tarumã, em Curitiba, passou a contar com pistas profissionais do Centro Nacional de Treinamento de Skate (CNTSK8). Elas são usadas para o treinamento nas modalidades Park e Street, que estrearam na Olimpíada de Tóquio 2020 e já renderam cinco medalhas para o Brasil, inclusive o bronze do curitibano Augusto Akio em Paris 2024.





A ideia agora é replicar o projeto em Londrina para desenvolver a modalidade também no Interior do Estado. “A gente pede por uma pista de skate específica para o treinamento de alto rendimento, mas que também vai fortalecer a base do esporte, que são os praticantes do dia a dia e os iniciantes. Londrina já tem uma grande história com o skate”, afirmou Akio. “O skate é uma ferramenta de inclusão social e muitas pessoas se encontram na atividade. Ele tem a capacidade de transformar vidas, como transformou a minha.”





Presenças





Acompanharam o encontro as ginastas Babi Domingos, Mariana Gonçalves (vice-campeã mundial), Julya Cruz (vice-campeã mundial junior), Júlia Kurunczi (campeã panamericana); a treinadora Mayara Ehlke; a vice-presidente do Comitê Técnico da Federação Internacional de Ginástica, Márcia Aversani; o presidente da CBSK e membro do Comitê Internacional do Skate, Carlos Eduardo Dias; e o coordenador do Centro Nacional de Treinamento de Skateboarding, Fernando Johnson.





