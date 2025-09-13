Londrina recebe o Floresta de olho em 1ª vitória no quadrangular

O Londrina entra em campo neste domingo (14) para o primeiro compromisso em casa no quadrangular do acesso da Série C. O adversário será o Floresta (CE), às 16h30, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias). A ordem do dia é clara: vencer.





As duas equipes estrearam na segunda fase com empates. O Tubarão foi até São Bernardo e empatou por 2 a 2, enquanto os cearenses ficaram no 0 a 0 contra o Caxias. Uma vitória neste domingo pode deixar o Londrina em boas condições na tabela, especialmente porque o jogo seguinte, no próximo sábado (20), também será no VGD, diante do Caxias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Sabemos a importância do jogo em casa. Podemos dar um passo importante se vencermos as duas próximas partidas aqui, e o foco está totalmente nisso. A conversa antes da partida contra o São Bernardo foi essa e depois também não foi diferente”, afirmou o meia Cristiano, de 38 anos, que vai vestir pela primeira vez a camisa 10 do Londrina no VGD.





O jogador destacou a preparação do elenco e a força da torcida. “Temos informações do Floresta, sabemos como eles jogam, o que precisamos fazer e conhecemos a dificuldade do campo. Mas também sabemos que nossa torcida vai dar um show, e o adversário tem que sentir esse peso. Já colocamos os pingos nos ‘is’, nosso grupo está tranquilo e focado, sabemos que estamos no caminho certo. Precisamos vencer no domingo e no próximo sábado também. Quem sabe até pontuar fora para chegar ao último jogo já classificados.”

Publicidade









LEIA MAIS NA FOLHA









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







