Londrina sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica até domingo

O Ginásio de Esportes Moringão recebeu, na noite desta quarta-feira (1º), a cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica – Pré-Infantil e Infantil e da Copa Brasil de Conjunto Adulto e Juvenil. O evento reúne mais de 230 ginastas de todo o país e segue até domingo (5), com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.
A solenidade contou com a presença de autoridades da ginástica nacional e internacional. Dentre elas, o prefeito de Londrina, Tiago Amaral; a vice-presidente do comitê técnico de GR da Federação Internacional de Ginástica, Márcia Aversani; o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet; além dos vereadores Marcelo Oguido e Antonio Amaral, entre outros.
O diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ricardo Resende, participou do evento e ressaltou o peso da cidade no esporte, ao abrir oficialmente a competição. “Londrina é o berço da ginástica rítmica. É uma satisfação realizar esta competição em uma cidade que não é só celeiro de grandes atletas, mas também de grandes profissionais”, destacou.
Amaral também destacou o legado de Elizabeth Laffranchi, madrinha da modalidade de ginástica rítmica no Brasil. “Construiu e ajudou a colocar Londrina no cenário nacional desse esporte, que hoje é um dos principais medalhistas do Brasil. Temos orgulho do que a ginástica faz em termos olímpicos e de alto rendimento”, completou.
Um dos momentos mais aplaudidos pelo público foi a fala de Elizabeth Laffranchi, ex-treinadora e dirigente responsável por introduzir e estruturar a modalidade no país. “Quero dizer a vocês que não desistam nunca dos sonhos. Treinem cada vez mais, tenham fé em vocês mesmos. Chorei de ver todas essas crianças fazendo ginástica, e o Brasil hoje em segundo lugar internacionalmente, isso pra mim é maravilhoso,” enfatizou.
A Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, entregou menções honrosas a mulheres que levaram e ainda levam a modalidade para o mundo: Camila Ferezin, treinadora da Seleção Brasileira de Conjuntos; Bruna Martins, auxiliar técnica da Seleção; Juliana Coradine, técnica da Seleção Juvenil; Bárbara Domingos, finalista olímpica e nona do mundo no individual; Nicole Pircio e Julia Kurunczi, atletas da Seleção de Conjuntos; e Julia Anny Cruz, vice-campeã mundial com o conjunto juvenil. Também foram lembradas ex-atletas como Alessandra Ferezin, Jenifer Quirino e Ana Maria Macial, finalistas olímpicas em Sydney 2000 e Atenas 2004, além de Julia Cruz, medalhista no Mundial Juvenil.
A londrinense Dayane Camilo, presidente da Federação Paranaense de Ginástica e ex-atleta olímpica, ressaltou a emoção de receber o campeonato de volta ao Moringão. “Este lugar é histórico e muito especial para mim. O último campeonato brasileiro que estive aqui, ainda era como ginasta. Hoje, voltar com um evento deste porte, como presidente da Federação Paranaense, é um motivo de muita alegria”, comemorou.
Estrelas no tablado
A cerimônia contou com apresentações que emocionaram o público. O destaque foi a ginasta Bárbara Domingos, finalista olímpica e top 9 do mundo, em uma exibição de gala ao som de “Ordinary”. Já as atletas do conjunto brasileiro vice-campeão mundial, Nicole Pircio e Julia Kurunczi, se apresentaram junto de Julia Anny Cruz, vice-campeã mundial com o conjunto juvenil, em uma coreografia especial com fitas.
As atletas da Seleção Brasileira ressaltaram a emoção de se apresentar em Londrina. “Eu moro aqui, é minha casa. Estou repleta de familiares, todas as criancinhas aqui. É muito bom poder inspirar as crianças”, disse Julia Kurunczi.
Já Nicole Pircio destacou o sentimento de gratidão. “Londrina não é minha cidade natal, mas tem uma parte do meu coração. Vim para cá, me aperfeiçoei na ginástica na Unopar, que me abriu as portas para a Seleção. Então é muito especial voltar.”
Mais de 300 ginastas das escolas de iniciação de Londrina e região também se apresentaram, representando clubes como ADR Unopar, ACETHAC, Associação Reverence e Escola Thâmara Batista. Com o tema Emoções, as crianças encenaram no tablado coreografias que retrataram alegria, tristeza, raiva e medo, encerrando com uma apresentação coletiva ao som de “Can’t Stop the Feeling!”, que levantou a plateia e convidou o público a dançar junto.
Competição até domingo – O campeonato reúne 120 atletas de 10 e 11 anos e 116 atletas de 12 e 13 anos. A equipe ADR Unopar, de Londrina, participa na categoria Pré-Infantil com seis ginastas, e conta com patrocínio da FEL, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). Toda a programação está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, no canal da TV CBG.
O campeonato é uma realização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com organização da Federação Paranaense de Ginástica (FPGR), patrocínio das Loterias Caixa e apoio do Governo do Estado do Paraná e da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina.
Programação do fim de semana
03/10 (SEXTA-FEIRA)
09h00 às 10h45 – Final Pré Infantil
10h50 às 11h10 – Premiação Pré Infantil final
11h20 às 13h20 – Infantil Divisão 3 – Grupo A3 Fita / Grupo B3 Maças
13h30 às 13h40 – Premiação Infantil AA Divisão 3
15h00 às 16h25 – Infantil Divisão 4 – Grupo A4 Maças e Fita
16h35 às 18h00 – Infantil Divisão 4 – Grupo B4 Maças e Fita
18h10 às 19h20 – Infantil Divisão 4 – Grupo C4 Maças e Fita
19h30 às 20h45 – Infantil Divisão 4 – Grupo D4 Maças e Fita
04/10 (SÁBADO)
09h00 às 10h25 – Infantil Divisão 4 – Grupo A4 Bola / Grupo B4 Mãos livres
10h40 às 12h00 – Infantil Divisão 4 – Grupo C4 Mãos Bola / Grupo D4 Mãos livres
12h10 às 12h20 – Premiação Infantil AA Divisão 4
12h30 às 15h00 – Treinamento Escalonado Conjunto Adulto
15h30 às 17h30 – Infantil – final Divisão 3
17h40 às 17h50 – Premiação Equipe Infantil / Finais Divisão 3
05/10 (DOMINGO)
09h30 às 10h00 – Conjunto Adulto
10h10 às 10h20 – Premiação Conjunto
10h30 às 12h30 – Final Infantil – Divisão 4
12h40 às 13h00 – Premiação Infantil Finais – Divisão 4