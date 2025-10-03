Londrina sedia Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica até domingo

O Ginásio de Esportes Moringão recebeu, na noite desta quarta-feira (1º), a cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica – Pré-Infantil e Infantil e da Copa Brasil de Conjunto Adulto e Juvenil. O evento reúne mais de 230 ginastas de todo o país e segue até domingo (5), com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A solenidade contou com a presença de autoridades da ginástica nacional e internacional. Dentre elas, o prefeito de Londrina, Tiago Amaral; a vice-presidente do comitê técnico de GR da Federação Internacional de Ginástica, Márcia Aversani; o presidente da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Felipe Prochet; além dos vereadores Marcelo Oguido e Antonio Amaral, entre outros. Receba nossas notícias NO CELULAR WhatsApp Telegram WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.

Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo. Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde Publicidade Publicidade

O diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ricardo Resende, participou do evento e ressaltou o peso da cidade no esporte, ao abrir oficialmente a competição. “Londrina é o berço da ginástica rítmica. É uma satisfação realizar esta competição em uma cidade que não é só celeiro de grandes atletas, mas também de grandes profissionais”, destacou.

Na cerimônia, o prefeito Tiago Amaral, apoiou a proposta de que Londrina volte a sediar a modalidade. “Vai ser uma honra voltar a ser a casa da ginástica rítmica no Brasil, aqui em Londrina. Vamos fazer a nova casa, a nova sede, o novo espaço de treinamento e de competições da GR na cidade”, afirmou. Amaral também destacou o legado de Elizabeth Laffranchi, madrinha da modalidade de ginástica rítmica no Brasil. “Construiu e ajudou a colocar Londrina no cenário nacional desse esporte, que hoje é um dos principais medalhistas do Brasil. Temos orgulho do que a ginástica faz em termos olímpicos e de alto rendimento”, completou. Publicidade



Foto: Divulgação/ Ana Lugli



Um dos momentos mais aplaudidos pelo público foi a fala de Elizabeth Laffranchi, ex-treinadora e dirigente responsável por introduzir e estruturar a modalidade no país. “Quero dizer a vocês que não desistam nunca dos sonhos. Treinem cada vez mais, tenham fé em vocês mesmos. Chorei de ver todas essas crianças fazendo ginástica, e o Brasil hoje em segundo lugar internacionalmente, isso pra mim é maravilhoso,” enfatizou.

A Prefeitura de Londrina, por meio da FEL, entregou menções honrosas a mulheres que levaram e ainda levam a modalidade para o mundo: Camila Ferezin, treinadora da Seleção Brasileira de Conjuntos; Bruna Martins, auxiliar técnica da Seleção; Juliana Coradine, técnica da Seleção Juvenil; Bárbara Domingos, finalista olímpica e nona do mundo no individual; Nicole Pircio e Julia Kurunczi, atletas da Seleção de Conjuntos; e Julia Anny Cruz, vice-campeã mundial com o conjunto juvenil. Também foram lembradas ex-atletas como Alessandra Ferezin, Jenifer Quirino e Ana Maria Macial, finalistas olímpicas em Sydney 2000 e Atenas 2004, além de Julia Cruz, medalhista no Mundial Juvenil. Publicidade

A londrinense Dayane Camilo, presidente da Federação Paranaense de Ginástica e ex-atleta olímpica, ressaltou a emoção de receber o campeonato de volta ao Moringão. “Este lugar é histórico e muito especial para mim. O último campeonato brasileiro que estive aqui, ainda era como ginasta. Hoje, voltar com um evento deste porte, como presidente da Federação Paranaense, é um motivo de muita alegria”, comemorou.



Foto: Thaynara Ribeiro/ Estagiária/ FEL



Estrelas no tablado Publicidade

A cerimônia contou com apresentações que emocionaram o público. O destaque foi a ginasta Bárbara Domingos, finalista olímpica e top 9 do mundo, em uma exibição de gala ao som de “Ordinary”. Já as atletas do conjunto brasileiro vice-campeão mundial, Nicole Pircio e Julia Kurunczi, se apresentaram junto de Julia Anny Cruz, vice-campeã mundial com o conjunto juvenil, em uma coreografia especial com fitas.

As atletas da Seleção Brasileira ressaltaram a emoção de se apresentar em Londrina. “Eu moro aqui, é minha casa. Estou repleta de familiares, todas as criancinhas aqui. É muito bom poder inspirar as crianças”, disse Julia Kurunczi. Publicidade

Já Nicole Pircio destacou o sentimento de gratidão. “Londrina não é minha cidade natal, mas tem uma parte do meu coração. Vim para cá, me aperfeiçoei na ginástica na Unopar, que me abriu as portas para a Seleção. Então é muito especial voltar.”





Foto: Divulgação/ Ana Lugli