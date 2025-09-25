Londrina sedia grandes competições brasileira de ginástica rítmica

Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

A entrada é aberta ao público, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A abertura oficial será na quarta-feira (1º), às 20h, com apresentações da ginasta Bárbara Domingos, finalista olímpica e top 9 do mundo, e das atletas do conjunto brasileiro vice-campeão mundial adulto Rio 2025, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Julia Kurunczi. Também se apresentará a ginasta Julia Anny Cruz, vice-campeã mundial com o conjunto juvenil.

De segunda-feira (29) a domingo, 5 de outubro, o Ginásio de Esportes Moringão será palco de duas grandes competições da ginástica rítmica nacional, o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Pré-Infantil e Infantil e a Copa Brasil de Conjunto Adulto e Juvenil. Os eventos reúnem ginastas de todo o país, com transmissão ao vivo pela TV CBG.





Márcia Aversani, coordenadora do Comitê Técnico de Ginástica Rítmica da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), ressaltou que a escolha de Londrina como sede do evento reflete a força da cidade na modalidade. “Londrina é um grande centro de talentos da ginástica rítmica. O município tem equipes campeãs sul-americanas e brasileiras, e por meio da ADR Unopar entrega ginastas de qualidade para a Seleção Brasileira, tanto juvenil quanto adulta”, afirmou.





Durante a cerimônia, sobem ao tablado mais de 300 ginastas das escolas de iniciação de Londrina e região, representando os clubes ADR Unopar, ACETHAC, Associação Reverence e Escola Thâmara Batista. Aversani fez questão de valorizar o momento. “Nós temos mais de 300 crianças aqui da região que vão entrar para se apresentar com coreografias de demonstração na abertura. Quarta-feira à noite, o público que comparecer ao Moringão vai ver uma verdadeira festa da ginástica londrinense, juntamente com a ginástica brasileira”, completou.

O Paraná, estado-sede da competição, participa com nove clubes de oito cidades: ADR Unopar (Londrina), AAGM (Maringá), Agito (Toledo), AGIPB (Pato Branco), Clube Agir (Curitiba), Elitte Alta Performance (Curitiba), Fantástica Associação (Pinhais), Instituto Get Flex (Curitiba), Tuiuti Esporte Clube (Cascavel) e Unipar/Agru (Umuarama).





O campeonato é uma realização da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), com organização da Federação Paranaense de Ginástica (FPGR), patrocínio das Loterias Caixa e apoio do Governo do Estado do Paraná e da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

ADR Unopar





A ADR Unopar, representante de Londrina, irá participar com a equipe Pré-Infantil composta por seis ginastas, de 10 e 11 anos. Para a coordenadora Luciane Oliveira Bernadi, competir em casa é sempre especial. “Queremos que elas realizem o melhor delas em quadra e saiam felizes, o restante será consequência”, disse.

Bernadi salientou que a experiência vai além dos resultados. “Todo campeonato de alto nível gera sonhos e expectativas. É sempre muito bom receber um campeonato em casa, pois todas as nossas pequenas ginastas estarão vivenciando esse momento. Representar Londrina é um orgulho para nós, amamos a nossa cidade e o nosso legado”, completou.





Recentemente, entre os dias 9 e 14 de setembro, a equipe infantil da ADR Unopar conquistou o vice-campeonato nacional na Copa Brasil Loterias Caixa de Conjunto de Ginástica Rítmica, disputada em Natal (RN), marcando sua primeira participação na categoria infantil. O conjunto era formado por Alicia Fonzar, Alicia Maria Macetto, Maria Eduarda Brustolin, Pietra Sanches Silva, Tatiana Bertola e Thalia Natalino, sob comando da treinadora Haniely Leão.

A ADR Unopar integra o histórico da ginástica rítmica em Londrina, que já formou atletas em diferentes categorias e mantém presença constante em competições nacionais. O projeto é mantido com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).





Agenda:

29/09 (Segunda-feira)





08h30 – 22h00 – Treinamento escalonado Pré Infantil e Infantil

30/09 (Terça-feira)





08h45 às 10h30 – Pré Infantil – Grupo A Mãos livres (Divisão 1)





10h35 às 12h20 – Pré Infantil – Grupo B1 Corda e Grupo C1 Bola (Divisão 2)





12h30 às 14h10 – Pré Infantil – Grupo B2 Corda e Grupo C2 Bola (Divisão 2)





14h30 – 22h50 – Treinamento escalonado (Infantil)





01/10 (Quarta-feira)





08h40 às 10h30 – Pré Infantil – Grupo B Mãos livres (Divisão 2)





10h35 às 12h10 – Pré Infantil – Grupo C1 Corda (Divisão 2) e Grupo A1 Bola (Divisão 1)





12h20 às 13h55 – Pré Infantil – Grupo C2 Corda (Divisão 2) e Grupo A2 Bola (Divisão 1)





15h30 às 17h20 – Infantil Divisão 3 – Grupo A3 Mãos livres e Bola





17h40 às 19h40 – Infantil Divisão 3 – Grupo B3 Mãos livres e Bola





20h00 – Abertura





02/10 (Quinta-feira)





08h45 às 10h30 – Pré Infantil – Grupo C Mãos livres (Divisão 2)





10h35 às 12h10 – Pré Infantil – Grupo A1 Corda (Divisão 1) e Grupo B1 Bola (Divisão 2)





12h20 às 14h00 – Pré Infantil – Grupo A2 Corda (Divisão 1) e Grupo B2 Bola (Divisão 2)





14h10 às 14h20 – Premiação Pré Infantil AA (Divisão 1e 2) e Equipe Competição Geral Infantil





15h30 às 17h30 – Infantil Divisão 3 – Grupo A3 Maças / Grupo B3 Fita





17h40 às 19h10 – Infantil Divisão 4 – Grupo A4 Mãos Livres / Grupo B4 Bola





19h20 às 20h40 – Infantil Divisão 4 – Grupo C4 Mãos Livres / Grupo D4 Bola





03/10 (Sexta-feira)





09h00 às 10h45 – Final Pré Infantil





10h50 às 11h10 – Premiação Pré Infantil final





11h20 às 13h20 – Infantil Divisão 3 – Grupo A3 Fita / Grupo B3 Maças





13h30 às 13h40 – Premiação Infantil AA Divisão 3





15h00 às 16h25 – Infantil Divisão 4 – Grupo A4 Maças e Fita





16h35 às 18h00 – Infantil Divisão 4 – Grupo B4 Maças e Fita





18h10 às 19h20 – Infantil Divisão 4 – Grupo C4 Maças e Fita





19h30 às 20h45 – Infantil Divisão 4 – Grupo D4 Maças e Fita





04/10 (Sábado)





09h00 às 10h25 – Infantil Divisão 4 – Grupo A4 Bola / Grupo B4 Mãos livres





10h40 às 12h00 – Infantil Divisão 4 – Grupo C4 Mãos Bola / Grupo D4 Mãos livres





12h10 às 12h20 – Premiação Infantil AA Divisão 4





12h30 às 15h00 – Treinamento Escalonado Conjunto Adulto





15h30 às 17h30 – Infantil – final Divisão 3





17h40 às 17h50 – Premiação Equipe Infantil / Finais Divisão 3





05/10 (Domingo)





09h30 às 10h00 – Conjunto Adulto





10h10 às 10h20 – Premiação Conjunto





10h30 às 12h30 – Final Infantil – Divisão 4





12h40 às 13h00 – Premiação Infantil Finais – Divisão 4





