Londrina sedia segunda edição do Paraná Combate a partir desta quarta

A segunda edição do Paraná Combate, competição que envolve as modalidades de boxe, capoeira, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, kung fu, muay thai, taekwondo e wrestling, começa nesta quarta-feira (12), em Londrina. O evento, que segue até domingo (16), deverá reunir mais de 2,4 mil pessoas, sendo 1,7 mil atletas, demais dirigentes e equipes técnicas. O Paraná Combate é organizado pelo governo do estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio das federações de lutas e da FEL (Fundação de Esportes de Londrina).





As dez modalidades serão disputadas nas categorias juvenil (atletas entre 15 anos completos e 17 anos) e adulta (acima de 18 anos). Apenas a modalidade do boxe (por força de regra) não será disputada por menores de 18 anos. De acordo com o diretor de Esportes da Superintendência, Cristiano Barros d'El Rei, o Paraná Combate edição 2022 contará com a presença de mais participantes devido à competição voltar ao seu modelo original planejado em 2020.

“O Paraná Combate é um programa que entra em seu segundo ano e a expectativa é extremamente positiva, já que a competição será realizada no formato normal, de cinco dias. Em 2021, o evento ocorreu atendendo todos os protocolos sanitários, com um dia único de competição para cada modalidade esportiva”, explicou d’EL Rei. Das dez modalidades, quatro estão dentro do programa olímpico, com o foco em Paris 2024. São elas judô, wrestling, taekwondo e boxe.





Na primeira edição em 2021, o evento aconteceu entre 13 e 15 de novembro, também em Londrina, com a participação de cerca de 1,5 mil atletas, de 282 equipes de 57 municípios paranaenses. Nesta edição, o Paraná Combate contou com o campeão mundial de MMA, Maurício Shogun, como embaixador, que levou seu conhecimento e experiência às competições de lutas marciais.