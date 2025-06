Londrina sofre primeira derrota na Série C com show de ex-jogador

O Londrina perdeu sua invencibilidade na Série C do Brasileirão ao ser derrotado por 4 a 2 pelo Caxias, neste sábado (31), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. O destaque da partida foi Calyson, ex-jogador do LEC, que marcou três gols ainda no primeiro tempo e foi decisivo para a vitória gaúcha.





O Tubarão até reagiu com gols de Edson Cariús e um contra de Eduardo Melo, mas não conseguiu impedir a derrota. No fim, Gustavo Nescau fechou o placar para o Caxias, e o Londrina ainda teve o atacante Thauan expulso nos acréscimos.

Com o resultado, o Londrina segue com sete pontos e se prepara para enfrentar o Figueirense no próximo dia 15 de junho, no estádio VGD.





