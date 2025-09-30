Equipe feminina do Londrina Tsuru é campeã do Paraná Bom de Bola

A equipe feminina do Londrina Tsuru conquistou o título do Paraná Bom de Bola neste domingo (28), em Apucarana, após vencer o Marechal Candido Rondon nos pênaltis. Com uma campanha impecável na fase de grupos, onde venceu as equipes de Arapoti, Foz do Iguaçu e Toledo, a equipe londrinense chegou na semifinal tendo a melhor defesa e o segundo melhor ataque do torneio.





No sábado (27), o Londrina Tsuru enfrentou um rival histórico, o Maringá, em uma partida que acabou 1 a 1 no tempo normal. Nos pênaltis, a equipe londrinense carimbou a vaga para a final, após vencer por 4 a 2.

E domingo (28), as duas melhores campanhas se enfrentaram, Londrina Tsuru e Marechal Candido Rondon, com resultado 2 a 2 ao fim dos 90 minutos. Na decisão por pênaltis, mais uma vez a equipe londrinense saiu vencedora, com placar de 5 a 4 seguido por muita festa das jogadoras.





Para o treinador do Londrina Tsuru, Johnny Gonçalves, a conquista do título é muito gratificante e proporciona muitas emoções para toda equipe, especialmente para as atletas. “São essas coisas que valem a pena dentro do esporte. Muitas delas estão longe de casa e perseguindo o sonho de serem jogadoras. E esse é um sentimento que não tem preço. Nós ficamos muito felizes em poder contribuir na formação delas como atletas e construir uma equipe competitiva, permitindo que elas estejam sempre brigando por títulos”, disse.

O treinador também destacou a força da equipe durante as duas partidas decisivas, realizadas no fim de semana. “A tranquilidade das nossas jogadoras, mesmo depois de ceder o empate, foi importante na cobrança de pênaltis. A nossa equipe foi muito feliz e muito capacitada; não acreditamos em sorte, nós treinamos bastante e as meninas estavam confiantes. E conseguimos sair vitoriosos, tanto na semifinal como na final”, frisou.





O projeto é mantido pela Associação Esportiva Tsuru, e patrocinado pela Prefeitura de Londrina. O incentivo ocorre com recursos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

