Londrina vence o líder no Café e volta a respirar no campeonato

O Londrina finalmente voltou a vencer na série B após ganhar do líder Vila Nova nesta sábado (15) por 1 a 0 no Estádio do Café pela Crodada. O Tubarão quebrou uma sequência de nove partidas sem vencer. A última vitória havia sido no dia 19 de maio diante do Tombense em Minas Gerais.





Com a estreia de três dos quatro reforços apresentados nos últimos dias, o Alviceleste ganhou com gol do volante Moisés no primeiro lance do jogo e subiu para 14 pontos, ainda na zona do rebaixamento.





O LEC volta ao campo na quarta-feira, dia 19, para enfrentar o Novorizontino, no interior paulista. Apesar da derrota, o Vila Nova segue na liderança da série B com 34 pontos.