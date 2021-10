Londrina vence o Sampaio Corrêa no Café pela Série B

Os poucos torcedores que enfrentaram a fria e chuvosa noite de domingo (3) para ir ao estádio do Café não se arrependeram. Após uma derrota fora na rodada passada, o Londrina fez o ataque funcionar e se reabilitou, vencendo de virada o Sampaio Corrêa dentro de casa por 3 a 1. Foi a primeira vez que a equipe marcou três vezes numa mesma partida da Série B do Brasileiro neste ano.

Todos os gols saíram no primeiro tempo. No lado alviceleste, os responsáveis por balançar as redes foram Marcelo Freitas, Caprini e Roberto. Pelo Sampaio Corrêa quem marcou foi Léo Arthur. Apesar do importante triunfo, o LEC segue estacionado na 17ª colocação com 30 pontos, entretanto, diminuiu a distância para o Brusque, que tem 32 pontos e é o primeiro time fora da zona rebaixamento.

“O grupo está no caminho certo. Temos que destacar o poder de reação do time, todos estão de parabéns. Agora é focar na próxima partida, porque o caminho é longo e precisamos de todos bem”, valorizou o lateral-esquerdo Eltinho em entrevista ao canal Premiere depois do apito final.





O Londrina volta a jogar pela segunda divisão nacional no sábado (9), quando enfrenta o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Antes, o Tubarão terá pela frente o duelo de ida da final do Paranaense, quarta-feira (6), às 15h20, contra o Cascavel, no Café.

