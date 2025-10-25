Londrina visita a Ponte Preta em busca de título inédito da Série C

O Londrina entra em campo neste sábado (25), às 17h, para encarar a Ponte Preta no jogo de volta da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Será a oportunidade de conquistar um título inédito na história do clube, que já havia chegado à decisão da competição em 2015, quando acabou superado pelo Vila Nova por 4 a 2 no placar agregado.





Após o empate por 0 a 0 no primeiro duelo, realizado no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), o Tubarão precisa vencer no tempo normal para ficar com o troféu no Moisés Lucarelli. Um novo empate, em qualquer resultado, levará a disputa para os pênaltis, possibilidade tratada com naturalidade pelo elenco alviceleste, que conhece bem esse tipo de cenário.

“Vamos para Campinas buscando a vitória, mas, se o jogo se encaminhar para os pênaltis, estaremos prontos. Temos que nos preparar para todas as situações, porque, se acontecer, precisamos estar concentrados para finalizar bem e conquistar o título dessa forma também”, afirmou o centroavante Quirino.





A confiança não é por acaso. As três conquistas mais recentes do Londrina vieram justamente nas penalidades máximas. Em 2014, o time levantou o título do Campeonato Paranaense derrotando o Maringá no Willie Davids. Três anos depois, em 2017, o Tubarão superou o Atlético-MG na final da Primeira Liga também nas cobranças de pênalti. Em 2021, no Olímpico Regional de Cascavel, a equipe voltou a vencer nos tiros livres e se sagrou pentacampeã estadual.

