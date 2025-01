Londrina Vôlei começa 2025 enfrentando a Chapecoense pela Superliga B feminina

Começando as disputas de 2025, a equipe feminina do Londrina Vôlei viaja para Chapecó (SC), onde enfrentará a Associação Chapecoense de Voleibol (ACV) nesta quinta-feira (9), no Ginásio Ivo da Silveira, pela 4ª rodada da Superliga B. Com início às 19h30, a partida é válida pela edição 2024/2025 do campeonato e terá transmissão ao vivo pelo canal YouTube Vôlei Brasil.





Para os desafios desta temporada, o elenco foi reforçado, recebendo novas atletas, e entra motivado em quadra com a expectativa de alcançar bom desempenho e resultados, conforme apontou o coordenador técnico da equipe, Juliano Trindade.

“Nós já estamos nos preparando para essa partida há duas semanas e esperamos fazer um bom jogo, sabendo que o time de Chapecó é forte e tem uma torcida que comparece e incentiva. Mas o nosso time está motivado e viaja para pontuar”, informou Trindade.





O treinador também contou sobre a estratégia e metas para o campeonato nesta continuidade.





“Observando que as outras equipes da competição já estão participando há bastante tempo e contam com um alto nível de investimento, temos uma visão realista, mas mantendo sempre o foco em conquistar o máximo de pontos possíveis para nos mantermos dentro da categoria e em uma posição confortável e sem riscos de rebaixamento. Caso tenhamos um bom desempenho para participar dos playoffs, isso será algo muito bom, principalmente para uma equipe como a nossa que é estreante. Temos um grande número de adversários fortes, que contam com muito investimento e até alguns da série A que foram rebaixados”, pontuou ele.





