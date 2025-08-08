Londrina Vôlei disputa Série A do Paranaense Adulto Feminino neste fim de semana

A equipe feminina do Londrina Vôlei disputa neste sábado (9) e no domingo (9) dois jogos do Campeonato Paranaense Adulto Série A 2025, no interior do estado, contra o time da Prefeitura de Irati e o Castro Vôlei.





O Campeonato Paranaense 2025 conta com a participação de nove equipes: Londrina Vôlei, Unilife Maringá, São José dos Pinhais/AIEL, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Prefeitura de Irati, Castro Vôlei/ACV, Toledo/Line/Avotol, Clube Cascavel Vôlei e Marechal Vôlei. Na fase final, os dois primeiros colocados na classificação geral avançam diretamente para a semifinal, enquanto as equipes que terminarem entre o terceiro e o sexto lugar disputam as duas vagas restantes em uma etapa eliminatória.

Na primeira rodada do campeonato, o Sub-17 do Londrina Vôlei foi até Foz do Iguaçu, em 1° de junho, para disputar o primeiro jogo contra o time da casa. Na ocasião, a equipe de Londrina perdeu por 3 sets a 0.

Agora, a equipe adulta jogará contra o time da Prefeitura de Irati, em Irati, no sábado (9), às 19h. Em seguida, viaja para Castro, onde joga contra o Castro Vôlei, no domingo (10), às 16h.





O treinador do Londrina Vôlei, Juliano Trindade, falou sobre as expectativas para a estreia da equipe adulta na temporada.” As adversárias vem com um ritmo de jogo um pouco melhor que o nosso, mas a meta é conseguir duas vitórias, mesmo fora de casa. Nós focamos em ter um tempo maior de preparação e desenvolvemos a nossa parte técnica e tática”, explicou.

Trindade ainda destacou que o objetivo traçado para o Paranaense é de ficar, pelo menos, ficar entre os três primeiros. “Em 2024, nossas atletas foram vice-campeãs, e vamos trabalhar para estar na final novamente”, acrescentou.





Depois dos dois jogos desse fim de semana, o próximo desafio da equipe no torneio será contra a equipe de São José dos Pinhais no dia 23 de agosto, às 16h, no Ginásio do Colégio Londrinense.

O Londrina Vôlei foi um dos projetos selecionados esse ano para contar com o patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).





