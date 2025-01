Londrina Vôlei surpreende com bons resultados na Superliga B

O Londrina Vôlei tem sido uma das surpresas da Superliga B 2024/25. Representante da cidade na segunda divisão do vôlei nacional, o time entrou na competição após herdar uma das vagas remanescentes da Superliga C, já que não conseguiu o acesso direto.





A equipe estreou fora de casa com derrota para o Sorocaba por 3 sets a 1 e no jogo seguinte perdeu mais uma, por 3 sets a 0, para o São Caetano. Porém, na rodada seguinte, o Londrina Vôlei visitou o Vôlei Natal e venceu pelo mesmo placar de 3 sets a 0.

O time londrinense então foi a Chapecó e buscou mais uma vitória, agora por 3 sets a 2, sobre o ACV. A estreia do time em casa foi na última quinta-feira (16), no Moringão, quando recebeu o Ceará e venceu por 3 sets a 0.





Com as três vitórias seguidas, a equipe comandada pelo técnico Juliano Trindade ocupa a 5ª posição com oito pontos somados. Os dois primeiros colocados da disputa da Superliga B conseguem o acesso, mas mesmo com o bom desempenho o pensamento do Londrina Vôlei ainda é a manutenção na segunda divisão sem correr riscos.





