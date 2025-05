Londrina Vôlei tem jogo decisivo contra o Recife pela Superliga B

O Londrina Vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (21), às 20h, para enfrentar o Recife Vôlei em jogo válido pela 12ª rodada da Superliga B feminina. A partida será disputada no ginásio Geraldo Magalhães, o Geraldão, na capital pernambucana.





A equipe do técnico Juliano Trindade está na oitava colocação, no limite da zona de classificação, com 14 pontos em dez jogos, conquistados em cinco vitórias e cinco derrotas, e está pressionada por dois times que se aproximaram: o próprio Recife, que tem 13 pontos e com uma vitória ultrapassa o Londrina, e a Associação Chapecoense de Vôlei, que também tem 13 pontos e entra em quadra no sábado (22), em casa, para enfrentar o vice-lanterna Ascade-DF.

Portanto, para se manter no G8 e brigar pela classificação aos playoffs, só a vitória interessa ao Londrina Vôlei nesta sexta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: