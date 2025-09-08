Pesquisar

SUB-19

Londrina Vôlei termina 3ª etapa do Campeonato Paranaense com derrotas

Redação Bonde com assessoria de imprensa
08 set 2025 às 19:00

Foto: Divulgação/FPV
O time feminino de vôlei sub-19 do Londrina Vôlei finalizou sua participação na 3ª etapa do Campeonato Paranaense, realizada no último final de semana na cidade de Chopinzinho (Sudoeste), com uma campanha de cinco derrotas em cinco jogos. A equipe enfrentou dificuldades e não conseguiu alcançar o desempenho esperado, perdendo para Santa Helena (3x2), Pato Vôlei (3x2), Guarapuava LVG (3x1), Vôlei Marechal (3x0) e Palmas (3x0).


Segundo o treinador Juliano Trindade, o baixo rendimento na etapa precisa servir de aprendizado para a reta final da competição. Ele fez uma avaliação sobre a participação da equipe e projetou os próximos passos.

"Esta etapa não foi como esperávamos. Enfrentamos equipes muito fortes e tivemos dificuldades táticas e técnicas que precisamos ajustar. Agora, com o retorno a Londrina, nosso foco será total em analisar o que não funcionou. Vamos rever os jogos, trabalhar intensamente nos treinos e nos preparar para a última etapa em novembro, buscando corrigir os erros e voltar mais fortes para a reta final do campeonato."


O Londrina Vôlei segue a preparação para a última etapa, que definirá os classificados para as finais do Campeonato Paranaense sub-19.

Esporte vôlei volei feminino Londrina Vôlei Campeonato Paranaense
