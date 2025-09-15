Londrina Vôlei vence mais uma e garante liderança do Campeonato Paranaense

A equipe adulta feminina do Londrina Vôlei venceu o Vôlei Marechal, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paranaense Adulto – Série A. Realizada na sede da AABB, em Londrina, a partida foi a quarta vitória consecutiva do time londrinense dentro da competição. Apesar do horário atípico, às 15h de sexta-feira (12), a partida contou com a presença de, aproximadamente, 150 torcedores.





O Londrina Vôlei manteve a sequência de vitórias na competição após superar o Vôlei Marechal por 3 sets a 0 (25×21, 25×5, 25×17). O destaque da partida foi a central Nathally, que chegou para reforçar o grupo nessa temporada.

Com esse resultado, a equipe londrinense lidera o campeonato com 12 pontos em cinco partidas, um ponto a mais que o Vôlei Clube Cascavel, que ocupa o segundo lugar, com quatro jogos disputados. O Unilife/Maringá permanece na terceira colocação, com duas vitórias em duas partidas.





Ao avaliar o desempenho da equipe na partida, o treinador do Londrina Vôlei, Juliano Trindade, citou que o grupo conseguiu impor o ritmo de jogo com a relação bloqueio-defesa, e também o saque. “Conseguimos fazer um saque bem agressivo contra elas, e assim neutralizar os pontos fortes das adversárias”, explicou.

O Londrina Vôlei foi um dos projetos selecionados em 2025 para contar com o patrocínio da Prefeitura de Londrina através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).



