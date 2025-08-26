Londrina Vôlei vence mais uma partida na Série A do Campeonato Paranaense

A equipe adulta feminina do Londrina Vôlei venceu o São José dos Pinhais, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Adulto Série A. Realizada no Ginásio do Colégio Londrinense, a partida do último sábado (23) marcou a estreia do time londrinense em sua casa.





O Londrina Vôlei manteve a sequência de vitórias na competição após superar o São José dos Pinhas por 3 sets a 0 (25×22, 25×17, 25×22). O destaque da partida foi a ponteira Thabata Graziele, que chegou para reforçar o grupo nessa temporada. Com o resultado, a equipe londrinense segue na segunda colocação do campeonato, com três vitórias em quatro partidas.





Mais de 450 pessoas compareceram no Ginásio do Colégio Londrinense para apoiar as atletas. “Nós fizemos a nossa estreia em casa e a nossa torcida deu um show novamente, lotando o ginásio”, comemorou o treinador do Londrina Vôlei, Juliano Trindade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O próximo desafio da equipe no Paranaense Série A também será em casa, contra o Vôlei Marechal. A partida será realizada no dia 14 de setembro, com local e horário ainda a serem definidos.





O Londrina Vôlei foi um dos projetos selecionados para patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL). E o Campeonato Paranaense Adulto é promovido pela Federação Paranaense de Voleibol, com patrocínio da Itaipu Binacional e da Penalty.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.