3 sets a 2

Londrina Vôlei vence o Curitiba e sobe na tabela da Superliga B

Matheus Camargo - Especial para a Folha
13 fev 2025 às 09:45

Cristiano Trindade/@cf.fotoseimagem
O Londrina Vôlei voltou a vencer na Superliga B feminina, na terça-feira (11), ao superar o Curitiba Vôlei por 3 sets a 2 no ginásio do Círculo Militar do Paraná, na capital do Estado. 


Com o resultado, o time comandado pelo técnico Juliano Trindade sobe na classificação e ocupa a sexta posição com 14 pontos. Os oito primeiros vão para os playoffs de acesso à Superliga. 

Atuando na capital paranaense, o Londrina começou mal a partida e foi derrotado no primeiro set por 25 a 22. Porém, no segundo set, se recuperou e bateu as curitibanas por 25 a 20. 


Visando sua segunda vitória em oito jogos na Superliga B, o Curitiba Vôlei conseguiu a vitória por 25 a 18 no terceiro, ficando a um set de fechar a partida.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Londrina Vôlei vence o Curitiba e sobe na tabela da Superliga B
Equipe londrinense vinha de três derrotas e precisou virar o placar contra o time da capital
Esporte Londrina Curitiba Superliga vôlei
