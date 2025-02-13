Londrina Vôlei vence o Curitiba e sobe na tabela da Superliga B

O Londrina Vôlei voltou a vencer na Superliga B feminina, na terça-feira (11), ao superar o Curitiba Vôlei por 3 sets a 2 no ginásio do Círculo Militar do Paraná, na capital do Estado.





Com o resultado, o time comandado pelo técnico Juliano Trindade sobe na classificação e ocupa a sexta posição com 14 pontos. Os oito primeiros vão para os playoffs de acesso à Superliga.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Atuando na capital paranaense, o Londrina começou mal a partida e foi derrotado no primeiro set por 25 a 22. Porém, no segundo set, se recuperou e bateu as curitibanas por 25 a 20.





Visando sua segunda vitória em oito jogos na Superliga B, o Curitiba Vôlei conseguiu a vitória por 25 a 18 no terceiro, ficando a um set de fechar a partida.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:



