Londrinense Livia Avancini vai para mais um ciclo olímpico pelo Brasil

Atleta do arremesso de peso, Livia Avancini tem se destacado no atletismo nacional e internacional nos últimos anos com vários títulos, como o Sul-Americano, o Troféu Brasil, além de ter conquistado uma série de medalhas. A londrinense de 32 anos, que disputou os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 como atleta do Londrina/FEL/IPEC, confirmou à FOLHA que trabalha em mais um ciclo olímpico para representar o Brasil nos Jogos de Los Angeles, em 2028.





“Pretendo ficar mais um ciclo olímpico na equipe, com certeza. Aproveitar tudo o que ela tem a oferecer, as viagens, as competições. É só gratidão por tudo isso. Não sei onde eu estaria hoje em dia se não fosse a equipe”, disse a atleta, que tem se firmado, ano após ano, como o grande nome do projeto, que completa 25 anos em 2025. “Estou na equipe há 20 anos, quase 21. Iniciei na equipe com 12. A equipe tinha acabado de começar”, relembrou Livia.

“A equipe, desde quando comecei, tem um viés social que é de grande importância para a gente. Aqui já surgiu muita gente de destaque, que cresceu na carreira, assim como eu, que estou desde criança. Isso me levou até onde eu cheguei hoje. Tenho muito apoio. Foi muita luta pra conseguir patrocínio: FEL, Feipe, empresas privadas, para apoiar o esporte que é muito importante. Eles batalham e buscam por isso. É importante para manter a equipe. Depois de 20 anos, sabem que é uma vida aqui. Trabalhamos para o objetivo que eram as Olimpíadas. Sem a equipe, talvez eu não teria conseguido disputar competições, teria gastado um dinheiro que eu não teria pra isso”, seguiu.





Livia Avancini é treinada no Londrina/FEL/IPEC por Silvana Vieira, que foi sua comandante no título sul-americano sub-20 de 2012 e segue até hoje a seu lado, além de ser coordenadora técnica da equipe. Silvana soma seis convocações para a seleção brasileira, sendo as últimas ao lado da atleta do arremesso de peso.





