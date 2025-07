Londrinense Rafinha é homenageado e 'eternizado' pelo Bayern de Munique

O lateral Rafinha anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. O comunicado foi feito com emoção durante participação ao vivo no canal Sportv e também em suas redes sociais. Aos 39 anos, o londrinense encerra uma carreira vitoriosa, marcada por passagens por grandes clubes do Brasil e da Europa, com destaque absoluto para o Bayern de Munique, onde viveu o auge de sua trajetória.





No clube alemão, Rafinha atuou entre 2011 e 2019 e conquistou uma coleção de títulos: sete Campeonatos Alemães, quatro Copas da Alemanha, três Supercopas da Alemanha, além da Liga dos Campeões da UEFA, uma Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes. Após o anúncio da aposentadoria, o Bayern prestou diversas homenagens ao ex-jogador nas redes sociais, destacando sua importância para o clube.

“Eternizado na nossa história. Para sempre um de nós. Obrigado, Rafinha”, publicou o Bayern. Em outra mensagem, o clube escreveu: “Obrigado por todas as memórias! Que essa nova fase fora dos gramados seja tão vitoriosa quanto a sua carreira”.





REPETE ÉLBER

A conexão entre Londrina e Bayern de Munique se fortalece mais uma vez por meio de Rafinha. Ele repete o sucesso de Élber, outro londrinense que brilhou com a camisa bávara entre 1997 e 2003, também com títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes. Élber, inclusive, integra o hall da fama do clube alemão, eleito pelos torcedores como um dos 11 maiores jogadores da história centenária da equipe. Ele e o francês Bixente Lizarazu são os únicos não alemães nessa seleta lista.

A despedida de Rafinha foi marcada pela emoção. Em lágrimas, pediu a palavra durante o programa Seleção Sportv para comunicar: “Anuncio oficialmente o fim da minha carreira como jogador de futebol profissional. Desculpa...”, disse, com a voz embargada. “É um momento muito especial na minha vida. Estou me segurando. Foi uma longa jornada. Agradeço a Deus por tudo que vivi. Nunca imaginei chegar tão longe. Fui abençoado, sou um cara realizado na profissão. Tenho uma família maravilhosa. Agora, o ciclo se encerra”, completou o ex-lateral, que nunca atuou por times da cidade, mas defendeu Coritiba, Flamengo, São Paulo e Grêmio, no Brasil, além de Genoa-ITA, Schalke 04-ALE, Olympiacos-GRE e o próprio Bayern de Munique-ALE.





O último jogo de Rafinha foi pelo Coxa, em março deste ano, pelo Campeonato Paranaense, no empate por 1 a 1 com o Maringá.

