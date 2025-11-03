Lucas Marques quer permanecer no Londrina EC, mas espera proposta

O volante Lucas Marques manifestou o desejo de permanecer no Londrina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2026 e afirmou que os primeiros contatos com o clube já ocorreram, embora uma proposta oficial ainda não tenha sido apresentada.





Publicidade

Publicidade

O jogador celebrou a boa temporada no LEC e reconheceu que sua chegada foi cercada de incertezas, após passagens sem grande sequência por Vitória de Setúbal, de Portugal, e Ypiranga-RS.





“Sendo bem claro, quando vim para o Londrina, vim como uma aposta também. No Ypiranga-RS, jogava dois jogos como titular e depois ficava fora. As coisas caminharam bem. No contrato não havia renovação automática, mas agora houve contato do clube com meu empresário e estou aguardando. O Londrina sabe que minha vontade é ficar. Gostei da cidade, me adaptei ao clube e à torcida. Mas, por enquanto, nada concreto sobre a renovação”, afirmou o camisa 8 em entrevista à Paiquerê 91,7.

Publicidade





Lucas Marques também revelou que conversou recentemente com o executivo de futebol do clube, Lucas Magalhães.





“O Lucas (Magalhães) falou comigo, disse que quer contar comigo, mas ainda não houve definição. Tive a situação do nascimento da minha filha e me desliguei um pouco de tudo. Espero que algo concreto aconteça nesta semana”, explicou.

Publicidade





O volante se tornou pai na última quinta-feira (30), em Portugal, com o nascimento de Serena, filha do casamento com a atriz Cláudia Abrantes. O jogador pretende retornar ao Brasil nos próximos dias com seu futuro definido.





“Estou dando preferência ao Londrina. Já disse ao meu empresário que quero ficar, pela forma como o clube está e pelo ano que tivemos. Quero definir logo. Agora, com a chegada da minha filha, a responsabilidade aumenta, então quero resolver as pendências o quanto antes, até porque aqui (em Portugal) a fralda está em euro”, brincou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Lucas Marques, de 30 anos, foi revelado pelo Internacional em 2015. Passou por Lajeadense-RS, Chapecoense, Vitória e Figueirense antes de seguir para o futebol português, onde defendeu Santa Clara, Estoril, Mafra e Vitória de Setúbal, até retornar ao Brasil. Na atual temporada com o Londrina, disputou 34 partidas, seu maior número na carreira, e marcou quatro gols.