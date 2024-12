Mais de 400 atletas participam de corrida em Alvorada do Sul

Paisagens marcantes, percurso inspirador e excelência na organização da prova marcaram a experiência dos participantes inscritos no Alvo Run 2024, corrida pedestre que aconteceu no último domingo (1) em Alvorada do Sul, às margens do Lago do Pato, abrindo as comemorações do aniversário da cidade.





Com trajetos de 5 km e 10 km, atletas de mais de 15 cidades do norte do Paraná e sul de São Paulo participaram do evento, motivados pelo trajeto inovador e pela oportunidade de desfrutarem da energia que contagia cada vez mais adeptos das corridas ao ar livre.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento também contou com a participação de cerca de 70 crianças e adolescentes de 4 a 13 anos que marcaram presença no Cicuito Kids, nos percursos de 200 e 400 metros, e receberam medalhas de reconhecimento.





“Foi uma linda festa, em um dia ensolarado que trouxe ainda mais vibração para o evento. Todo o percurso foi sinalizado com pontos de apoio para hidratação e um banquete na chegada com frutas, doces, isotônicos, sorvete de açaí, batata chips e azeitonas, alimentos que proporcionam equilíbrio nutricional”, destacou Luciana e Peterson Oliveira, organizadores da prova.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: