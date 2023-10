Malucelli garante permanência até 2025, mesmo após SM viver o "pior ano de todos"

O gestor Sérgio Malucelli afirmou que vai cumprir o seu contrato com o Londrina até o fim de 2025 e que o planejamento para a próxima temporada já foi iniciado. Na última segunda-feira (16), o empresário esteve na reunião do Conselho de Representantes do LEC e confirmou essas posições aos conselheiros do clube.





A SM Sports assumiu o futebol alviceleste em 2011 com um contrato de 10 anos. Em 2021, houve a renovação por mais cinco anos. "Vou cumprir o contrato até o final, até 2025. Temos um planejamento para fazer para o ano que vem. As renovações dos patrocínios começam agora em novembro, a Copa São Paulo começa em 4 de janeiro. Demos férias para os jogadores do sub-20 e sub-17, que já se apresentam no próximo mês para começarem os treinos", frisou em entrevista à rádio Paiquerê 91,7.

Malucelli ressaltou que fez um pedido para participar da reunião do Conselho em razão de muitos comentários de que o Londrina iria rescindir o contrato, que o próprio clube iria assumir o futebol e que estaria oferecendo as categorias de base para outras pessoas. "Não poderia admitir um monte de comentários e, por isso, pedi a reunião para esclarecer. E ficaram de me dar uma resposta em dois dias, mas por enquanto nada e está tudo do mesmo jeito", criticou.

Outro ponto abordado pelo gestor no encontro com os conselheiros foi o adiantamento de recursos por parte da Liga Forte do Futebol.

O LEC teria direito a um empréstimo de R$ 30 milhões. "O contrato de parceria prevê que todo recurso do futebol é 90% para a SM e 10% para o Londrina. Este dinheiro da Liga é exclusivo para o futebol, então o correto é seguir o que diz o contrato", comentou. O LEC entende que como o acordo com a LFF é a partir de 2026, o recurso teria que ser destinado integralmente ao clube. Enquanto não houver um entendimento entre Londrina e SM, a Liga deve reter este adiantamento e o caso pode ir parar na justiça.





PLANEJAMENTO

O gestor alviceleste rechaçou as críticas sobre o planejamento da SM Sports para a temporada. O Londrina contratou mais de 50 jogadores no ano, teve oito profissionais diferentes no comando técnico e fracassou no Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e está na zona do rebaixamento da Série B faltando seis rodadas para o fim da competição.





"Quando a campanha é ruim, sempre o planejamento é ruim. Mas o planejamento é o mesmo que sempre fizemos. Infelizmente este ano as contratações não deram certo. Prova disso é que só temos oito vitórias no ano, algo que nunca aconteceu nos 30 anos que estou no futebol. Foi o meu pior ano de todos", reconheceu.





Apesar da situação quase irreversível dentro da Série B - o LEC é o penúltimo colocado, com 25 pontos, nove a menos que o primeiro time fora da zona do rebaixamento -, Sérgio Malucelli ainda não perdeu as esperanças de o time se salvar da queda. "Não sei se vamos cair ou não. Ainda tenho esperança. Se cair, já caímos em 2019 e subimos em 2020. Se cairmos, vamos lutar para subir de novo", apontou.





"A parte financeira está difícil desde 2020 e está igual até hoje. E mesmo assim subimos em 2020 e fomos campeões [Campeonato Paranaense] em 2021. Não é questão de dinheiro para o time ter ido mal este ano, é que as contratações não deram certo e isso faz parte do futebol, acontece".