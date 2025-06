Maratona de Londrina vai reunir atletas de todo o Brasil

A Maratona de Londrina 2025, marcada para o próximo domingo (30), será a maior prova pedestre já realizada na cidade. As inscrições foram encerradas no último dia 23 com cerca de 5.900 confirmações, mas a meta de 6 mil participantes deve ser alcançada durante a entrega dos kits, que segue até a noite de sábado (28), consolidando o número esperado.





Ao todo, há atletas inscritos de 19 estados brasileiros e mais de 260 municípios. Cerca de 2.900 corredores vêm de fora de Londrina, representando 48,3% do total. Na edição de 2024, o vencedor da prova masculina foi o queniano Kering Kipchumba, enquanto a prova feminina teve vitória da ibiporaense Renata Moreno dos Santos.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Organizada pela Capa Eventos, a prova faz parte do calendário oficial de eventos esportivos do município e conta com apoio de órgãos como a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). A largada será às 5h da manhã, no Catuaí Shopping.

Publicidade

“Este ano houve um crescimento geral das corridas em todo o Brasil. Mais gente está correndo e mais empresas estão organizando provas. A Maratona de Londrina acompanhou esse movimento”, destacou Guilherme Piazzalunga, sócio da Capa Eventos.





A edição 2025 terá quatro provas: 5 km, 10 km, meia-maratona (21 km) e a maratona (42 km), considerada a principal disputa. Segundo a organização, haverá premiação em dinheiro para os melhores colocados nas distâncias de 21 km e 42 km, com valores iguais para homens e mulheres.

Publicidade





Na maratona, os campeões vão receber R$ 5 mil. Os segundos colocados levam R$ 4 mil; os terceiros, R$ 3 mil; os quartos, R$ 1,5 mil; e os quintos colocados, R$ 1,2 mil. Já na meia-maratona, os vencedores ganham R$ 2 mil; os segundos colocados, R$ 1,5 mil; os terceiros, R$ 1 mil; os quartos, R$ 500; e os quintos, R$ 300.





Apoio da CMTU

Publicidade





A CMTU vai atuar na organização da prova com o apoio de 28 agentes de trânsito, que serão distribuídos em pontos estratégicos ao longo dos 42 km. A missão será garantir a segurança dos participantes e orientar os motoristas durante as interdições, que devem seguir até por volta das 11h, horário previsto para o encerramento do evento. As vias serão liberadas conforme o avanço da prova.

Publicidade





Clima favorável





Publicidade

De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), não há previsão de chuva para o domingo. A temperatura deve estar em torno de 17°C no momento da largada. O nascer do sol está previsto para as 7h07, enquanto os atletas da maratona ainda estiverem em prova.





Leia também: