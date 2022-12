Marrocos é primeira seleção africana a chegar à fase semifinal da Copa do Mundo

Presente na Copa do Mundo desde a edição de 1934 -quando o Egito perdeu sua única partida, 4 a 2, para a Hungria, na Itália-, a África nunca havia colocado um representante entre os quatro primeiros colocados. Isso mudou neste sábado (10).





Marrocos derrotou Portugal por 1 a 0 e avançou às semifinais do Mundial de 2022, no Qatar. Com apenas um gol sofrido em cinco partidas na competição, mostrou força para a campanha mais longa de um país de seu continente.





O máximo alcançado por um africano havia sido as quartas de final: Camarões, em 1990, Senegal, em 2002, e Gana, em 2010. Os marroquinos repetiram o feito, superaram-no e ainda sonham com mais.





A próxima partida do time dirigido por Walid Regragui será na próxima quarta-feira (14), no estádio Al Bayt, em Al Khor. O adversário no confronto semifinal sairá do duelo entre Inglaterra e França, que medem forças ainda neste sábado.





Marrocos não é considerado uma potência do futebol africano. Tem apenas um título da Copa Africana de Nações, conquistado em 1976. Sete países têm mais taças continentais. A lista é liderada pelo Egito, com sete troféus, seguido por Camarões, com cinco.





No Qatar, os demais representantes da África foram Senegal, Tunísia, Camarões e Gana. Senegal parou nas oitavas de final, derrotado por 3 a 0 pela Inglaterra. Os demais tiveram suas campanhas encerradas na fase de grupos.





Já Marrocos surpreendeu liderando a chave que tinha Croácia -outra classificada às semifinais-, Bélgica e Canadá. No mata-mata, venceu a Espanha nos pênaltis, após empate sem gols, antes de derrubar Portugal.





As melhores campanhas de africanos no Mundial

1990

Camarões - eliminado nas quartas de final





2002

Senegal - eliminado nas quartas de final

2010

Gana - eliminado nas quartas de final





2022

Marrocos - vivo nas semifinais