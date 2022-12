Mbappé é Chuteira de Ouro da Copa, e Martínez é o melhor goleiro

Mbappé não levou o segundo título mundial de sua carreira, mas deixa a Copa do Mundo do Qatar num patamar ainda maior.





Com o hat-trick na decisão contra a Argentina, neste domingo (18), no Lusail Iconic, o atacante francês de apenas 23 anos -que completa 24 neste 20 de dezembro- ficou com a artilharia do Mundial, com oito gols, e ao menos conquistou a Chuteira de Ouro.





Publicidade

Publicidade

Além dos três gols contra a Argentina, dois no tempo normal e um na prorrogação, Mbappé balançou as redes nos jogos contra Austrália (1) e Dinamarca (2), na fase de grupos, e Polônia (2), nas oitavas de final.





Tricampeã mundial no Qatar, a Argentina levou a melhor nos outros dois prêmios: Luva de Ouro, com Dibu Martínez, e melhor jogador jovem, com Enzo Fernández.





Publicidade

Publicidade

Emiliano Martínez, que já havia brilhado nas quartas de final contra a Holanda, voltou a ser decisivo contra a França não só na decisão por pênaltis, ao defender cobrança de Coman, mas também aos 17min do segundo tempo da prorrogação, quando defendeu chute de Kolo Muani cara a cara em lance-chave do jogo, e mantendo o 3 a 3 no placar.





Já Enzo Fernández foi um dos comandantes do meio-campo da Argentina. Ele iniciou a campanha do título no banco, sendo reserva e entrando no segundo tempo contra Arábia Saudita e México. O gol contra os mexicanos, porém, fez com que ele fosse escalado como titular na partida seguinte, contra a Polônia; ele deu assistência para o segundo gol (de Julian Álvarez) e não saiu mais do time.





O jogador de apenas 21 anos é o primeiro sul-americano a levar o prêmio, criado em 2006. Podolski, da Alemanha, foi o primeiro a levar, seguido de Thomas Müller (2010), Pogba (2014) e Mbappé (2018).