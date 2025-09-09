Meia Cristiano ganha status de peça-chave para o Londrina EC pelo acesso

O meia Cristiano foi um dos principais destaques do Londrina no empate por 2 a 2 com o São Bernardo, no sábado (6), no estádio 1º de Maio, pela rodada de estreia do quadrangular do acesso da Série C. O jogador deu assistência para Iago Teles e ainda participou diretamente do segundo gol, em finalização que desviou no zagueiro Augusto antes de entrar, ajudando o LEC a abrir 2 a 0 no marcador.





Mesmo com o empate sofrido na etapa final, o saldo foi positivo para o meia-atacante, que será mantido entre os titulares para a partida de domingo (14), contra o Floresta, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 16h30.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Era isso que esperava dele, que ditasse nosso ritmo. Fico feliz pelo gol. Não sei se foi dado para ele ou contra, mas o Cris fez um grande jogo. Ele tem controle da bola, eu já falava disso, queria esse cara que colocasse a bola debaixo do braço, que parasse o jogo. Surpreendentemente, com a idade que tem, corre e joga como um menino. Ele se cuidou durante 20 anos de carreira e hoje desfruta”, afirmou o técnico Roger Silva.





O treinador ainda ressaltou a importância do meia para o time. “Ganhamos em bola parada, é um cara mental, faz gol, dá assistência e estamos contentes com ele. Tivemos que fazer as trocas no segundo tempo para dar mais força, mas não nos surpreende. Ele tem treinado muito bem, tem sido um líder apesar do pouco tempo, e estamos contentes com ele.”

Publicidade





"O gol foi meu"





Publicidade

Mesmo com o empate sofrido, Cristiano destacou o valor do ponto conquistado fora de casa diante de um adversário direto pelo acesso. A única queixa do camisa 10 foi em relação à arbitragem de Bruno Mota Correia (RJ), que anotou o segundo gol como contra de Augusto.





“Eu brinquei no vestiário: o gol foi meu. Desviou só no zagueiro, não cruzei na área, eu chutei. O árbitro errou nisso, com certeza. Está na minha contagem para chegar ao gol 200”, disse o meia.

Publicidade





Sobre a atuação, Cristiano também destacou o primeiro tempo do LEC. “Fizemos um belo primeiro tempo contra uma grande equipe, que, na minha visão, é a mais qualificada do grupo depois da gente. Foi um grande primeiro tempo.”





O meia ainda reclamou de um suposto pênalti em Quirino que não foi marcado. “Tivemos um pênalti que existiu. Dentro de campo, o árbitro disse que houve contato e, se teve, tinha que ir ao VAR. Mas não vamos lamentar. O ponto foi importante. Agora é ganhar as duas em casa e manter o nível de atuação.”

Publicidade





"Temos que valorizar"





Publicidade

Roger também destacou que a boa atuação na etapa inicial foi mais relevante do que a queda de rendimento no segundo tempo, quando o Londrina permitiu o empate ao São Bernardo. Para ele, o desempenho mostra que a equipe está pronta para brigar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.





“Mostramos que podemos subir para a Série B. Se tivesse um acordo entre os dois de dividir os pontos, toparíamos na hora. Valorizo o adversário, segunda maior folha da Série C, com trocas de jogadores que poderiam ser titulares de Série B. Temos que valorizar isso. Lamentamos, claro, porque parecia que estava na mão, controlado, o 2 a 0. Mas em um gol de bola parada, que era trabalhada, a bola desviou”, disse o técnico.

Publicidade





“Dentro de casa, onde somos fortes, vamos esperar o estádio lotado para fazer uma grande partida contra o Floresta”, completou Roger.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.