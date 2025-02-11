Pesquisar

Empate por 1 a 1

Meia Gustavo França ‘reivindica’ gol do Londrina EC contra o Rio Branco

Matheus Camargo - Especial para a Folha
11 fev 2025 às 09:45

Rafael Martins/LEC
O meia Gustavo França, do Londrina, brincou após o empate por 1 a 1 com o Rio Branco, em Paranaguá, e "reivindicou" o gol contra marcado por Berg, zagueiro da equipe adversária. 


Aos 36 minutos do segundo tempo, o camisa 10 cobrou falta na área e o camisa 5 da equipe do litoral cabeceou para o fundo da sua própria meta. No Campeonato Paranaense, Gustavo França já acumula dois gols, ambos de falta, contra Cianorte e Paraná Clube. 

“É agradecer a Deus por mais um gol, não sei se ele (árbitro) deu para mim ou não, mas é uma especialidade (a cobrança de falta)”, disse Gustavo França após a partida no estádio Gigante do Itiberê. O árbitro Luiz Alexandre Fernandes confirmou o gol contra de Berg.


“Não foi um dos nossos melhores jogos, infelizmente sofremos o gol no final, foi mais uma desatenção nossa. Ficamos tristes por termos tomado o gol no final. Estávamos vencendo, mas o empate fora de casa não é um resultado ruim, com eles aqui brigando para não cair, é uma atmosfera diferente”, opinou o meia do LEC.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
Gustavo França ‘reivindica’ gol do LEC contra o Rio Branco
Camisa 10 cobrou falta, mas quem colocou a bola na rede foi o zagueiro do time de Paranaguá
Esporte Londrina Londrina EC londrina esporte clube LEC jogo do lec gol Campeonato Campeonato Paranaense futebol
