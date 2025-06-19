Miami vence e quebra invencibilidade de 13 anos de europeus

São Paulo - Dois tabus quebrados e um mesmo protagonista: Lionel Messi. Foi com brilho do argentino que os sul-americanos voltaram a ser campeões da Copa do Mundo e foi com um golaço dele, nesta quinta (19), que uma equipe europeia caiu para um rival de outro continente depois de quase 13 anos — o Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1.





Messi foi decisivo com um golaço de falta na etapa final do duelo disputado em Atlanta. Antes, Samu havia colocado o Porto à frente, e Segovia deixou tudo igual.





Um europeu não perdia um jogo de Mundial de Clubes desde 2012. O último a ser derrotado havia sido o Chelsea, para o Corinthians, na final daquele ano. Desde então, eram 28 vitórias e cinco empates, somando jogos contra equipes de todos os continentes na competição.

Messi já havia ajudado a quebrar outro tabu em 2022. Na final da Copa daquele ano, ele fez um dos gols no empate por 3 a 3 da Argentina contra a França e converteu seu pênalti. O título argentino pôs fim à hegemonia europeia em Copas, que vinha desde 2006.





A vitória fez o Inter Miami chegar aos quatro pontos e terminar a segunda rodada atrás do Palmeiras no grupo A. O Porto, por outro lado, segue com um e é o terceiro colocado. O Al Ahly é o último.

As duas equipes voltam a campo na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília). O Inter Miami encara o Palmeiras, em Miami, e o Porto enfrenta o Al Ahly, em Nova Jersey.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de várias chances e teve uma sola decisiva. O Inter Miami começou melhor e levou perigo com a dupla Messi-Suárez. O Porto começou a sair para o jogo depois de um aperto no início e viu a sola de Allen dar uma "ajudinha" em pênalti sofrido por João Mário. Samu converteu. O gol fez os estadunidenses voltarem a ter o domínio do jogo — o empate só não saiu porque Cláudio Ramos, assim como fez contra o Palmeiras, se saiu bem nas defesas. Na reta final, o domínio foi português, mas nada que alterasse o placar parcial.





O Inter Miami precisou de 10 minutos — e Messi — para virar o jogo. A equipe estadunidense voltou mais ofensiva e conseguiu o empate logo no primeiro lance da volta do intervalo. A pressão seguiu, e Messi conseguiu tudo o que precisava: uma falta na entrada da área. Com classe, ele mandou no canto de Cláudio Ramos e saiu para a festa. Em vantagem, o Inter diminuiu o ritmo, e o Porto voltou a aparecer no ataque, porém sem efetividade.