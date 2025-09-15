Moringão recebe Taça Brasil de Voleibol neste mês

De 23 a 25 de setembro, o Ginásio de Esportes Moringão (Rua Gomes Carneiro, 315) será palco da Taça Brasil de Voleibol, evento organizado pelo Londrina Vôlei. A competição reúne quatro times do adulto feminino: Londrina Vôlei, Sesc Flamengo, Unilife Maringá e Gerdau Minas.





As três equipes convidadas pelo time local disputarão a Superliga Feminina 2025/26, prevista para começar entre outubro e novembro deste ano. Entre os destaques, há nomes de peso como Thaisa, bicampeã olímpica com a Seleção Brasileira e atualmente no Gerdau Minas.





A escolha dos participantes levou em conta a representatividade dessas equipes no cenário nacional. “Optamos por times de grande expressão e que estão entre as principais forças do país”, afirmou o coordenador do torneio, Ney Inacio da Silva.





O Londrina Vôlei foi um dos projetos selecionados para patrocínio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Para o técnico Juliano Andrade, a competição é uma oportunidade importante para avaliar o time principal, que atualmente disputa a Série A do Paranaense. “As expectativas para a Taça Brasil são as melhores possíveis. Vamos enfrentar três equipes da Superliga A, o que nos permite medir forças e acompanhar a evolução da nossa preparação para a temporada”, destacou.





Com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes, a Taça Brasil deve atrair o público e movimentar a cidade ao longo dos três dias de jogos. Andrade reforçou o impacto de sediar o torneio. “Receber um evento desse calibre mostra que Londrina tem um voleibol de bom nível. Isso ajuda a projetar o nosso trabalho em nível nacional, e a presença da torcida no Moringão será fundamental”, frisou.





O diretor técnico da FEL, Vilmar Caus, o Mazinho, comentou a importância do evento para a cidade e para o Ginásio de Esportes. “O Moringão é uma praça esportiva que comporta mais de 5 mil pessoas no coração de Londrina, e tem tradição em receber grandes jogos. Sediar a Taça Brasil fortalece o voleibol local, estimula a iniciação esportiva de crianças e jovens e ainda movimenta a economia. Além disso, recoloca Londrina no calendário de grandes eventos coletivos, algo que sempre fez parte da identidade esportiva da cidade”, afirmou.





Ingressos





Os ingressos já estão disponíveis no site do evento, com preços promocionais para compras antecipadas. Além dos bilhetes individuais, o público pode adquirir o passaporte que garante acesso aos três dias de competição.





O passaporte Full custa R$100 (inteira) e R$50 (meia) até 22 de setembro; após essa data, os valores passam para R$130 e R$70. Já o ingresso individual sai por R$50 (inteira) e R$25 (meia) no período promocional, subindo para R$60 e R$30 depois. Há ainda a opção de cadeira, vendida a R$90 até 22 de setembro e a R$100 após o fim do lote promocional.





Agenda de jogos – Taça Brasil de Voleibol





23/09 (terça-feira)





18h30: Flamengo x Maringá

21h: Minas x Londrina





24/09 (quarta-feira)





18h30: Londrina x Flamengo

21h: Maringá x Minas





25/09 (quinta-feira)





18h30: Londrina x Maringá

21h: Minas x Flamengo



