Na Colômbia, Flamengo busca vitória para seguir na Libertadores

Vice-líder do Grupo E com 7 pontos, o Flamengo precisa vencer o já eliminado Millonarios nesta terça-feira, às 21h, no Maracanã, para avançar à próxima fase da Libertadores.





O time colombiano, com três, é lanterna da chave, que ainda terá hoje o confronto entre Bolívar (líder com 10 pontos) e Palestino (terceiro com 7 pontos), no mesmo horário, na altitude de La Paz.



A partida desta noite no Maracanã deve marcar a despedida do zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo. O zagueiro está sendo negociado com o West Ham da Inglaterra.







O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, indicou que o zagueiro está perto do adeus. "Se o jogador se desligar do Flamengo, esses próximos dois jogos poderão ser os último do Fabrício Bruno no Flamengo neste ciclo", disse Braz, no Jogo Solidário.

Se o técnico Tite decidir por não escalar Fabrício em virtude da negociação, quem pode entrar no time é Léo Ortiz, que chegou ao Rubro-Negro em março, após "novela" com Red Bull Bragantino. A transação movimentou R$ 45,7 milhões.





Ele é o principal candidato a virar titular no Fla. Com a saída de Bruno, a tendência é que o ex-Massa Bruta seja o escolhido para a posição. Como atua pelos dois lados, o zagueiro já foi utilizado nas duas posições da linha e também como volante.

O jogador foi um pedido do técnico Tite. Os dois já tinham trabalhado juntos na seleção brasileira e o treinador viu uma boa oportunidade de contar com ele novamente.





A relação com o treinador é de "lealdade", como definem pessoas mais próximas do dia a dia. Os dois conversam com alguma frequência.





Léo já chegou sabendo que o modelo de trabalho de Tite não era de fazer mudanças bruscas nos times e, portanto, foi ganhando algumas oportunidades em partidas específicas.





